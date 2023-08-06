لاصحاب العدادات القديمة” تصريح من وزارة الكهرباء بضرورة التوجه للكهرباء فوراً .. الحق نفسك بسرعة

تسعى وزارة الكهرباء إلى نشر الوعي والثقافة وحل مشكلات عدادات الكهرباء القديمة، وتهيب إحدى الصفحات التابعة لوزارة الكهرباء بأصحاب العدادات القديمة بأهمية الانتباه والتصرف الفوري في بعض الحالات الطارئة التي قد تحدث، وتنوه إلى أنه عليهم التوجه على الفور إلى إدارة الكهرباء لإصلاح أي خلل قد ينشأ، وذلك حفاظاً على سلامتهم ولتفادي أي عقوبات قد تنجم عن عدم التصرف السريع، يهدف هذا التنبيه إلى توعية المواطنين حول أهمية التبليغ عن أي مشكلة تتعلق بالكهرباء والتأكد من إصلاحها في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتحملوا أي مسؤولية عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة لعدم إبلاغ الشركة المسؤولة عن الكهرباء عن الحالة الطارئة.

أهم مشكلات عدادات الكهرباء القديمة

تواجه أصحاب العدادات الكهربائية القديمة العديد من المشكلات التي تؤثر على استخدامها وتتسبب في عدم تسجيل الاستهلاك الحقيقي للكهرباء وبالتالي يصبح من الصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي ودفع المبالغ المستحقة بدقة في فواتير الكهرباء الشهرية، وتسعى وزارة الكهرباء لحل هذه المشكلات عن طريق استبدال العدادات القديمة بأنواع جديدة ومحدثة، تتضمن المشكلات الشائعة في العدادات القديمة ثبات مؤشر العداد وعدم تسجيله للاستهلاك الفعلي للكهرباء، مما يؤدي إلى استهلاك كهرباء دون تسجيلها على العداد وعدم تحصيل قيمتها في الفواتير.

كيفية الإبلاغ عن عطل عداد الكهرباء

توضح وزارة الكهرباء أن هناك علامات تدل على وجود مشكلة في العداد يجب متابعتها بعناية، وذلك حفاظاً على سلامتهم وضمان دقة قراءات الاستهلاك الكهربائي، فإذا لاحظ المستهلك أن مؤشر العداد توقف عن الحركة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز أو الغسالة أو المكيف فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة في العداد قد يؤدي إلى عدم تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وفي هذه الحالة يجب على المستهلك الابلاغ عن العطل فوراً لإجراء الصيانة اللازمة.

كما ينبغي للمستهلك أن ينتبه إذا كان العداد يسجل قراءات قديمة تمت المحاسبة عليها سابقاً بالفواتير، وإذا لاحظ هذه الحالة فإن ذلك يشير أيضاً إلى وجود مشكلة في العداد قد تؤثر على دقة قراءات الاستهلاك ويؤدي إلى عرض بيانات غير دقيقة. في هذه الحالة أيضاً، يجب على المستهلك الإبلاغ عن العطل على الفور لإصلاحه.

كيفية تصليح عداد الكهرباء القديم

للتصليح العداد الكهرباء القديم المعطل، يتبع المستهلك الخطوات التالية: