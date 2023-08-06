جهز جيبوك هتقبض أمتا”.. مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في القطاع الخاص والحكومي

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام، وتشمل هذه الفترة الأيام التالية: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وهي 27 و28 و29 و30 أغسطس، وتم التنويه من قبل الوزارة أنه سيتم أيضًا صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي خلال الشهر الحالي وتحديدًا لمدة 3 أيام تشمل الفترة من 7 وحتى 10 أغسطس.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

صرحت وزارة المالية بمواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن المخطط أن يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام، وتشمل تلك الفترة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أي من 27 إلى 30 أغسطس، وقد أكدت الوزارة أنه سيتم أيضًا صرف أي مستحقات متأخرة للعاملين عن الشهر الماضي خلال الشهر الجاري، وتحديدًا لمدة 3 أيام وهي 7 و9 و10 أغسطس.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

اليوم تاريخ الصرف اليوم الأول 24 أغسطس اليوم الثاني 27 أغسطس اليوم الثالث 28 أغسطس اليوم الرابع 29 أغسطس اليوم الخامس 30 أغسطس

وفقًا لتصريح طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الخميس 24 أغسطس كما سيتم صرف متأخرات مرتبات شهر أغسطس 2023 خلال أيام 7، 9، 10 من نفس الشهر، لذا يمكن للموظفين التوقع بأن مرتباتهم لشهر أغسطس ستكون متاحة ابتداءً من يوم الخميس 24 أغسطس وسيتم صرف أي متأخرات في الأيام المذكورة.