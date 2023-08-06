رابط تقديم جدير الموارد البشرية 1445 hrsd.gov.sa // التقديم على برنامج جدير المنتهي بالتوظيف [وظيفة بنظام التعاقد 1445]

رابط تقديم جدير الموارد البشرية 1445 hrsd.gov.sa نوفره لكم عبر السطور التالية، ويأتي ذلك عقب أن تم الإعلان الرسمي من قبل وزارة الموادر البشرية عن تدشين برنامج جدير بالتوظيف 1445 والذي يتمحور أهدافه في استهداف الخرجيين المميزين لسوق العمل، وتدريبهم على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة في مجالات عملهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويدهم بالخبرات العملية الضرورية خلال فترة التدريب، وذلك بالتعاون مع جهات ومؤسسات عالمية ومحلية. هدف البرنامج أيضًا مساعدة المشاركين على التطور والنمو في مختلف المجالات داخل

مواعيد التسجيل في جدير 1445، شروط التقديم على جدير و خطوات ورابط التقديم على جدير عبر منصة جدارات للتوظيف وكافة التفاصيل نستعرضها معكم من خلال السطور التالية.

رابط تقديم جدير 1445

بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي رابط التسجيل في برنامج جدير، فضلاً عن كونها واحدة من المبادرات الوطنية التي تستهدف الشباب المتميزين المتخرجين حديثًا من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، بشرط أن لا تكون مدة تخرجهم لا تزيد عن 4 سنوات ، من حاملي شهادة البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات ، والذين يرغبون في التوظيف المباشر كمؤهلين في البرنامج من المرتبة السادسة إلى الثامنة في قطاعات الوزارة التي تفتقر إلى تلك التخصصات. يؤكد تسجيلهم في جدارات أنه لن يتمكن المتقدم من الوصول إلى الإعلان إذا لم يقم بالتسجيل.

طريقة التسجيل في جدير

أكدت وزارة الموارد البشرية ضرورة وجود حساب في منصة جدارة “مسار” أولاً لتمكنك من التقدم للوظائف، ولضمان أنه يتم الوصول بنجاح إلى الإعلان الوظيفي والتسجيل فيه، يجب اتباع الخطوات الموضحة فيما يلي:

تسجيل دخول موقع وزارة الموارد البشرية ( www.hrsd.gov.sa ) الإلكتروني.

) الإلكتروني. ثم اضغط على العلامة التبويب “برنامج مهم”.

وبعد ذلك، قُم بالانتقال إلى الأسفل وضغط على ” التسجيل “.

وسيتم التحويل إلى منصة مسار الإلكترونية.

انقر على تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحدة.

ثم قم بإدخال المعلومات المطلوبة (اسم المستخدم وكلمة المرور) للمستخدمين في أي بشر.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

سيُرسل النظام رسالة للتأكيد، يُرجى إدخالها والنقر على “تحقق”.

حتى يتم نقلك إلى صفحتك الشخصية على الموقع لتقديم الطلب

التقديم على جدير 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق نظام جديد مستهدف للشباب السعوديين والسعوديات حديثي التخرج المتميزين الذين حصلوا على درجة البكالوريوس والماجستير في التخصصات المطلوبة، مع الشرط ألا يكون قد تجاوزت فترة التخرج أكثر من أربع سنوات.

بإمكانك التسجيل في برنامج جدير عن طريق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، فور اقتراب تاريخ بدء التقديم على برنامج جدير، ستتاح أيقونة التقديم عبر منصة جدارات الإلكترونية، يمكن الحصول على الرابط الرسمي المرتبط من خلال القيام بالتوجه إلى المنصة

موعد التسجيل في جدير

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفترة المحددة لتقديم طلبات الالتحاق ببرنامج جدير للخريجين الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بالبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف للذين يجتازون الفترة التدريبية بنجاح. تستقبل منصة مسار أو جدارات طلبات التقديم على نظام جدير وفقًا للمواعيد المحددة كما هو مبين أدناه:

سيتم بدء عملية التسجيل يوم الأحد الموافق 19 محرم 1445هـ، وفقًا للتاريخ الميلادي 6 أغسطس 2023م.

ويستمر الأمر حتى يوم الاثنين الموافق لتاريخ 27 محرم 1445هـ، والذي يوافق تاريخ 14 أغسطس 2023م.

شروط التسجيل في جدير 1445

ينبغي للراغبين في الانضمام إلى برنامج جدير التأكد أن يتحققوا أولاً من مطابقة شروط التقديم على برنامج جدير، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون مُكرسًا بالكامل للتفرغ للبرنامج التدريبي.

لم يمضي على التخرج أكثر من 4 أعوام.

الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير تراكمي 3 من 4 أو أعلى، وهي تعادل تقدير 3.75 من 5 أو 75 من 100.

إذا حصلت على شهادة من خارج المملكة، يجب تعادلها من قبل وزارة التعليم.

أن يتقن الفرد اللغة الإنجليزية بشكل جيد على الأقل بنسبة 5/9 في امتحان IELTS أو ما يعادل ذلك بنسبة 75/120 في اختبار TOEFL.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في برنامج تدريبي جدير أو رابط تقديم جدير لتأهيل الكوادر البشرية المتميزة المحلية، يستطيع ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق أعلاه، وبالإمكان أيضًا الحصول على رابط تسجيل دخول جدارات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف حالياً.