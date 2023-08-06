تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 … كود دفع مصاريف التظلمات وكم هي الرسوم بوابة تظلمات 3 ثانوي

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة ويتم التقدم بالتظلم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ويتم قبولها حتى يوم 17 أغسطس المقبل، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تظلمات الثانوية العامة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الدخول على الرابط ويتم التقدم بتظامات في بعض من المواد بالدور الأول للثانوية العامة لعام 2023، كما انه لابد من دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة في منافذ الدفع البنكي ومنها البريد المصري – فورى – وقتي – إيجي باى – سداد – ضامن – أمان -مصاري – بيي – ممكن – طلقة – موجة – خالص موبايل – أموال.

بوابة تظلمات 3 ثانوي

قد تم الاعلان من قبل الوزارة عن انه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع وان يتم تحديد المادة أو المواد التي يريد التظلم فيها وانه يتم المتابعة بشكل مستمر لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به والتعرف على نتيجة طلب التظلم حيث انه تم التصريح من قبل الموقع المخصص للتظلم على طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة.

كما انه لابد من توضيح البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة ويقدم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

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خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023