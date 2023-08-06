الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2023.. و خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 موقع التنسيق tansik.digital

مع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، بدأ البحث عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، يعد تنسيق الكليات في مصر خطوة بالغة الأهمية للطلاب، حيث يهدف إلى تحقيق توافق شامل بين اهتماماتهم واختياراتهم الأكاديمية، والاحتياجات المتوقعة من سوق العمل، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن تفاصيل انطلاق فتح باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2023

قدمت وزارة التعليم العالي تفاصيل الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى لعام 2023، حيث بلغ الحد الأدنى الإجمالي للطلاب المتقدمين 112240 طالبًا في جميع الشعب، وجاءت الحدود الأدنى للتنسيق على النحو التالي:

لشعبة علمي علوم: الحد الأدنى 362 درجة فأكثر، ما يعادل 88.29% فأكثر.

لشعبة علمي رياضة: الحد الأدنى 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر.

لطلاب الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 289.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

وفقًا لوزارة التعليم العالي، يمكن اتباع الخطوات التالية لتقديم طلبات التنسيق في المرحلة الأولى لجامعات عام 2023:

قم بالدخول إلىتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.

قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك للتنسيق في المرحلة الأولى وذلك وفقًا للترتيب الذي تراه مناسبًا، ولاحظ ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المحددة.

بإستكمال هذه الخطوات، يمكنك تقديم طلبك للتنسيق في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023.

تكون فترة تقديم رغبات التنسيق في المرحلة الأولى للكليات لعام 2023 على مدى خمسة أيام، يتاح للطلاب خلال هذه الفترة كتابة وتعديل رغبات التنسيق حسب احتياجاتهم، ويتم حفظ الرغبات وفقًا لآخر تعديل قام به الطالب.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023

أفاد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بموعد بدء التقديم للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، حيث تم فتح باب التقديم من يوم السبت الموافق 5 أغسطس وسيستمر حتى يوم 9 أغسطس، وأوضح الوزير أن هذه المرحلة الأولى تتضمن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة لإختيار الجامعات والتخصصات المراد الإلتحاق بها، وسيتم تنفيذ هذه العملية من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، بهدف تسهيل وتنظيم عملية التقديم وتحديد الاختيارات الجامعية بشكل ميسر.