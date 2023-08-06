خد بالك مفيش فيها هزار”.. غرامة يومية 100 جنيه لـ ملاك العقارات في هذة الحالات اعرفهم

تم وضع قانون البناء الموحد لتحقيق امتثال ملاك العقارات لاشتراطات السلامة الإنشائية وضمان سلامة المباني، ويجب على ملاك العقارات الامتثال للشروط التي حددها القانون، وفي حالة عدم الامتثال ينص على فرض عقوبات رادعة بما في ذلك فرض غرامات يومية على المخالفين، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على نص القانون وعقوبة المخالفين.

نص المادة 62 من قانون البناء الموحد

حسب المادة 62 من قانون البناء الموحد، بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المشمولة بالترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد هذه الشهادة أن التنفيذ تم وفقًا للترخيص الصادر والكودات المنظمة وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بعد ذلك يتم تسليم الشهادة ونسخة معتمدة من الرسومات المنفذة فعليًا إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ ومالك العقار وضع نسخة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر عند مدخل العقار، وعلى المالك أن يلتزم بالاحتفاظ بهذه النسخة لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ صدور الشهادة.

عقوبة المخالفين للقرار

ينص القانون على فرض عقوبة على المخالفين لحكم المادة 62 فقرة ثانية حيث يتم فرض غرامة يومية قدرها 100 جنيه وتتزايد هذه الغرامة حسب عدد أيام استمرار المخالفة.

قانون البناء الموحد يضع الالتزامات على ملاك العقارات للامتثال لاشتراطات السلامة الإنشائية والقوانين المنظمة، بعد اكتمال التنفيذ يصدر المهندس المشرف شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ويجب وضع نسخة معتمدة من الشهادة في مدخل العقار لمدة سنة، ويفرض القانون غرامة يومية قدرها 100 جنيه على المخالفين للقوانين الواردة في المادة 62.