دخول 600 كيلو ذهب من الخارج فرصة للشراء الآن.. تعرف علي اسعار الذهب الان

استقرار في سعر الذهب في مصر اليوم ، حيث لم يشهد سعر الذهب في مصر أي تغير يذكر اليوم، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 21 وعيار 18 خلال تعاملات يوم أمس ، ويأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الخميس الماضي ، كما اعلنت وزارة التموين ان دخول مايقرب من 600 كيلو ذهب من الخارج ادي الي استقرار الاسعار

سعر الذهب بالدولار اليوم في مصر

فيما يتعلق بسعر الذهب بالدولار، فقد شهدت سوق الذهب العالمية حالة من الاستقرار نظرًا للإجازة الأسبوعية، وذلك بعدما اقترب سعر الأونصة من أعلى مستوياته هذا العام، حيث وصل إلى 1942 دولارا.

عوامل تغيير اسعار الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بناءً على العوامل المختلفة مثل المصنعية، وعمليات الشراء والبيع في سوق الصاغة. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر سعر الذهب بتقلبات سعر الدولار طوال اليوم، فضلاً عن التغيرات في الأسعار العالمية للذهب كما يتغير سعر الذهب باستمرار نتيجة للعوامل الاقتصادية والسياسية وتقلبات السوق.

ويعتبر سعر الذهب من بين أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون في مصر على مدار اليوم. ولذلك، يوفر لكم البديل نيوز معلومات حول سعر الذهب في مصر من خلال خدمة مستمرة تقدمها في مجالات متنوعة.

اسعار الذهب في مصر اليوم

نستعرض معكم أسعار الذهب في مصر اليوم:

– سعر الذهب عيار 24: 2462.75 جنيه للبيع و2457.25 جنيه للشراء.

– سعر الذهب عيار 22: 2257.5 جنيه للبيع و2252.5 جنيه للشراء.

– سعر الذهب عيار 21: 2155 جنيه للبيع و2150 جنيه للشراء.

– سعر الذهب عيار 18: 1847.25 جنيه للبيع و1842.75 جنيه للشراء.

– سعر الذهب عيار 14: 1436.75 جنيه للبيع و1433.25 جنيه للشراء.

– سعر الذهب عيار 12: 1231.5 جنيه للبيع و1228.5 جنيه للشراء.

– سعر الذهب عيار 9: 923.5 جنيه للبيع و921.5 جنيه للشراء.

– سعر الجنيه الذهب: 17240 جنيه للبيع و17200 جنيه للشراء.

أما في الأسواق العالمية، فقد انخفض سعر الذهب اليوم بنسبة 1.22% ليصل إلى 1943 دولارًا للأوقية في البورصات الخارجية.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وتعتمد على عدة عوامل مثل العرض والطلب والتقلبات السياسية والاقتصادية.