اعرف موعد نزول الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf على منصة مظلتي وصفحة وزارة العمل على فيس بوك آب 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق عن اقتراب الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية والذين تنطبق عليهم الشروط، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية، كما أنه من المقرر الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من قبل وزير العمل السيد أحمد الأسدي.

منصة مظلتي الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية

هناك حالة من القلق والترقب تسود ما بين المتقدمين لبرنامج الشمول بالرعاية الاجتماعية للاستعلام عن الأسماء، وقد أوضحت وزارة العمل إلى أنه سوف يتم نشر أسماء المقبولين في الوجبة الخامسة عبر spa.gov.iq وذلك عبر إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة الخامسة وادخل اسم المستفيد ورقم التسجيل في الأماكن الخاصة به.

أنقر على خيار ” بحث” وسوف يظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين على هيئة ملفات PDF.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تسعى الحكومة العراقية إلى توفير الدعم الاجتماعي للمستحقين وقد تم تنفيذ نحو أربعة مراحل من برنامج الشمول خلال شهري يونيو ويوليو 2023 وذلك بمقدار دفعتين لكل شهر.

تم إصدار الوجبة الأولى في بداية شهر يونيو ومن ثم إصدار الوجبة الثانية في بداية الشهر والوجبة الثالثة في بداية شهر يوليو والتي شملت نحو 64 الف مستفيد، ثم الوجبة الرابعة والتي تخطى عدد المستفيدين منها 65 ألف فرد، ويتوقع أن تكون الوجبة الخامسة خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق قد أوضحت وزارة العمل إلى أنه سوف يتم إصدار وجبات جديدة بمعدل من كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من أجل ضمان وصول الدعم لكافة الفئات الذين تنطبق عليهم شروط الدعم التي تم تحديدها من قبل برنامج الرعاية الاجتماعية.