فرصة للشراء ..انخفاض اسعار الذهب في السعودية اليوم 2023

تفاصيل اسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية ، حيث انخفض سعر الذهب في السعودية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 6 من شهر أغسطس 2023، وجاء ذاك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر داخل اسواق الصاغة المتواجدة في جميع المحافظات ، ومن خلال السطور التالية في هذا المقال نستعرض معكم تفاصيل اسعار الذهب داخل المملكة العربية السعودية

تغير اسعار الذهب في السوق

يتم تحديد سعر الذهب في السعودية بناءً على عوامل كثيرة مثل المصنعية وعمليات البيع والشراء في سوق الصاغة، وكذلك بالإضافة إلى تأثير سعر الدولار الامريكي وايضا أسعار الذهب عالميًا ، كما يعتبر سعر الذهب موضوعًا يبحث عنه الكثيرون طوال اليوم داخل جميع البلاد العربية وكذلك العالمية لذلك من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية وكذلك داخل مصر من خلال خدمة نقدمها لجميع القراء

اسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب في 6 أغسطس 2023 على النحو التالي:

– عيار 24: 234.29 ريال سعودي أو بالدولار 62.45 دولار أمريكي.

– عيار 22: 214.76 ريال سعودي أو بالدولار 57.25 دولار أمريكي.

– عيار 21: 205 ريال سعودي أو بالدولار 54.65 دولار أمريكي.

– عيار 18: 175.72 ريال سعودي أو بالدولار 46.84 دولار أمريكي.

– عيار 14: 136.67 ريال سعودي أو بالدولار 36.43 دولار أمريكي.

– عيار 12: 117.14 ريال سعودي أو بالدولار 31.23 دولار أمريكي.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية 7287.2 ريال سعودي، ما يعادل 1942.53 دولار أمريكي.

كما، سجل سعر كيلو الذهب في السعودية 234288.81 ريال سعودي، ما يعادل 62453.69 دولار أمريكي.