“حق الموظف محفوظ” تعديل قانون العمل الجديد 2023 للحفاظ على حقوق العاملين بالدولة والقطاع الخاص .. مكافأة نهاية خدمة وبدلات بالجملة

اثارت المقترحات الموضوعة من أجل تعديل قانون العمل الجديد حالة من اللغط والجدال ما بين الحكومة ومجلس النواب، بعد وجود العديد من المطالبات على تعديل القانون ومن بينها حالات فصل العمال بالإضافة إلى تعديل سن المعاش، لذلك سوف نخبرك عن أبرز التعديلات وبنود العمل من خلال هذا المقال.

تعديل قانون العمل الجديد 2023

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلى الحكومة بضرورة العمل على تعديل قانون العمل بعد حالة الاعتراضات التي شهدتها المناقشات، وقد قررت الحكومة بالعمل على إعداد قانون عمل جديد يتضمن كافة التوصيات التي أقرها مجلس النواب وممثلي العمال ورجال الأعمال.

بنود قانون العمل الجديد الجريدة الرسمية

هناك العديد من التشريعات التي تم التوصل عيلها من خلال مناقشة القانون ومن أهمها تحديد إجراءات وجالات فصل العامل من العمل وهي كالآتي:

1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة.

2- إذا قدم العامل مستندات مزورة.

3- يجوز فصل العامل إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

4- يكون فصل العامل من العمل بقرار إداري من صاحب العمل.

5- لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

6- يتم فصل العامل إذا ثبت اعتدائه على صاحب العمل أو المدير العام أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

7- يُمنح العامل أحقية اللجوء للمحكمة العمالية حال تعرضه للظلم.

8- يحظر فصل العامل من العمل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما وفي حالات حددها قانون العمل الجديد ومنها تعاطي المواد المخدرة أو وجوده متأثرا بحالة سكر بين، أثناء ساعات العمل.

أبرز التعديلات التشريعية

كذلك من بين أبرز التعديلات التشريعية الجديدة في قانون العمل الجديد هو منح العامل احقية لجوءه إلى المحكمة العمالية وذلك في حالة تعرضه إلى ظلم شديد، كذلك يحظر فصل العامل من العمل إلا في حالة ارتكاب أي من الأخطاء الجسيمة خلال العمل مثل تعاطي المواد المخدرة والسكر خلال ساعات العمل.