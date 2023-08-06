نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 تربية الكرخ الثانية epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية
نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 تربية الكرخ الثانية، شهدت الاونة الاخيرة اعلان وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج الاعتراضات التي تقدم بها الطلاب عقب اعلان الوزارة النتائج الخاصة بالدور الاول وقام الكثير من الطلاب بتقديم اعتراضات علي العديد من المواد وسط حالة من الترقب الشديد بالوقت الحالي لمعرفة النتائج ومن خلال موقعنا نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بنتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 تربية الكرخ الثانية.
نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 تربية الكرخ الثانية
وجدير ان وزارة التربية العراقية عقب إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق، وجدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك الكثير من الطلاب التي ترغب في تقديم اعتراضات من اجل تحسين الدرجات التي حصلوا عليها في نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول وجدير ان النتائج تم اعتمادها في الثامن عشر من شهر يوليو قررت الإعلان عن إمكانية الإعتراض على النتيجة وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.
رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول
- اولا القيام بزيارة موقع وزارة التربية العراقية من خلال الرابط التالي من هنا.
- بعد ذلك من خلال قائمة الاختيارات قم بالنقر فوق نتائج الطلاب.
- ومن ثم نضغط على الأمر نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول.
- سيطلب منك تحديد المدينة والمدرسة التابع لها ثم قم بكتابة رقمك الامتحاني.
- الآن يمكنك النقر فوق الأمر استفسار وانتظر لحين يظهر لك البيان الرسمي.
- في حالة النجاح قم بطباعة هذا المستند لأنه بمثابة إثبات رسمي بنجاح الطالب.