نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 تربية الكرخ الثانية epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية 

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 تربية الكرخ الثانية

وجدير ان وزارة التربية العراقية عقب إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق، وجدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك الكثير من الطلاب التي ترغب في تقديم اعتراضات من اجل تحسين الدرجات التي حصلوا عليها في نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول وجدير ان النتائج تم اعتمادها في الثامن عشر من شهر يوليو قررت الإعلان عن إمكانية الإعتراض على النتيجة وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول