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تردد قنوات OSN المفتوحة والمشفرة على جميع الأقمار الصناعية وطريقة استقابلها | تردد قناة OSN يا هلا بالعربي على كافة الأقمار الصناعية

تردد قنوات OSN

محمودمنذ 37 دقيقة
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هناك بحث مكثف على جوجل عن تردد قنوات OSN المفتوحة والمُشفرة، إذ يبحث العديد من الأشخاص في العالم العربي بشغف عن تردد قنوات شبكة OSN على النايل سات للوصول إلى شبكة أوربت شوتايم المشهورة باسم OSN، إذ تتميز هذه الشبكة بتقديم مجموعة متنوعة من القنوات المتخصصة التي تقدم محتوى ترفيهيًا متميز باللغتين العربية والأجنبية لمشتركيها.

تردد قنوات OSN

تحظى قنوات OSN بشعبية كبيرة نظرًا لتنوع محتواها الذي يشمل الترفيه والدراما والأفلام والرياضة، يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة دبي للإعلام وقد تأسست بواسطة مجموعة من رجال الأعمال المشهورين، وتُطلق عليها اختصارًا اسم “OSN” الذي يشير إلى شبكة Orbit Showtime.

تدعم شبكة OSN اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعلها محبوبة للمشاهدين المتحدثين بهاتين اللغتين.

تردد قنوات OSN على جميع الأقمار الصناعية

نُقدم لكم عبر موقع البديل الإخباري تردد قنوات OSN على جميع الأقمار الصناعية، وهي كالآتي:

القناةالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
OSN المفتوحة1197727500عمودي (V)
OSN المشفرة1188130000أفقي (H)¾
قناة OSN مسلسلات1186227500عمودي (V)¾
OSN على بدر1207230000أفقي (H)

تردد قناة OSN يا هلا بالعربي على كافة الأقمار الصناعية

تعتبر قناة OSN يا هلا بالعربي من أبرز القنوات المتوفرة في شبكة Orbit Showtime (OSN)، وتحظى بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم العربي، تقدم هذه القناة محتوى ذو جودة عالية ومتنوع يشمل مجموعة واسعة من الأفلام العربية الرائعة، المسلسلات، والدراما التلفزيونية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية المتنوعة.

تردد قناة OSN يا هلا بالعربي على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:

القناةالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
OSN “ياهلا بالعربي”1084327500عمودي (V)¾
OSN Movies First1199727500أفقي (H)6/5
OSN Movies1207330000أفقي (H)6/5
OSN Pop Up1188130000أفقي (H)6/5
OSN Mix1207327500أفقي (H)6/5
OSN Sport الأولى والثانية1199630000أفقي (H)4/3
OSN Sport الرابعة1141127500أفقي (H)4/3

طريقة استقبال تردد قنوات OSN

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة استقبال تردد قنوات OSN على النايل سات وعربسات، ومن أجل ذلك، يمكن إتباع الخطوات التالية:

  • الضغط على زر MENU الموجود على جهاز التلفزيون الخاص بك.
  • اختيار خيار التركيب (Installation) من القائمة المعروضة.
  • اختيار قائمة الترددات (Frequency List).
  • اختيار خيار إضافة تردد جديد.
  • إدخال تردد قناة OSN (والذي ستجده بالأسفل) في خانة التردد، مع إضافة باقي البيانات الخاصة بكل قناة مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح.
  • القيام بعملية البحث عن القناة.
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محمودمنذ 37 دقيقة
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