تردد قنوات OSN المفتوحة والمشفرة على جميع الأقمار الصناعية وطريقة استقابلها | تردد قناة OSN يا هلا بالعربي على كافة الأقمار الصناعية
تردد قنوات OSN
هناك بحث مكثف على جوجل عن تردد قنوات OSN المفتوحة والمُشفرة، إذ يبحث العديد من الأشخاص في العالم العربي بشغف عن تردد قنوات شبكة OSN على النايل سات للوصول إلى شبكة أوربت شوتايم المشهورة باسم OSN، إذ تتميز هذه الشبكة بتقديم مجموعة متنوعة من القنوات المتخصصة التي تقدم محتوى ترفيهيًا متميز باللغتين العربية والأجنبية لمشتركيها.
تردد قنوات OSN
تحظى قنوات OSN بشعبية كبيرة نظرًا لتنوع محتواها الذي يشمل الترفيه والدراما والأفلام والرياضة، يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة دبي للإعلام وقد تأسست بواسطة مجموعة من رجال الأعمال المشهورين، وتُطلق عليها اختصارًا اسم “OSN” الذي يشير إلى شبكة Orbit Showtime.
تدعم شبكة OSN اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعلها محبوبة للمشاهدين المتحدثين بهاتين اللغتين.
تردد قنوات OSN على جميع الأقمار الصناعية
نُقدم لكم عبر موقع البديل الإخباري تردد قنوات OSN على جميع الأقمار الصناعية، وهي كالآتي:
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|OSN المفتوحة
|11977
|27500
|عمودي (V)
|⅚
|OSN المشفرة
|11881
|30000
|أفقي (H)
|¾
|قناة OSN مسلسلات
|11862
|27500
|عمودي (V)
|¾
|OSN على بدر
|12072
|30000
|أفقي (H)
|⅗
تردد قناة OSN يا هلا بالعربي على كافة الأقمار الصناعية
تعتبر قناة OSN يا هلا بالعربي من أبرز القنوات المتوفرة في شبكة Orbit Showtime (OSN)، وتحظى بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم العربي، تقدم هذه القناة محتوى ذو جودة عالية ومتنوع يشمل مجموعة واسعة من الأفلام العربية الرائعة، المسلسلات، والدراما التلفزيونية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية المتنوعة.
تردد قناة OSN يا هلا بالعربي على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|OSN “ياهلا بالعربي”
|10843
|27500
|عمودي (V)
|¾
|OSN Movies First
|11997
|27500
|أفقي (H)
|6/5
|OSN Movies
|12073
|30000
|أفقي (H)
|6/5
|OSN Pop Up
|11881
|30000
|أفقي (H)
|6/5
|OSN Mix
|12073
|27500
|أفقي (H)
|6/5
|OSN Sport الأولى والثانية
|11996
|30000
|أفقي (H)
|4/3
|OSN Sport الرابعة
|11411
|27500
|أفقي (H)
|4/3
طريقة استقبال تردد قنوات OSN
يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة استقبال تردد قنوات OSN على النايل سات وعربسات، ومن أجل ذلك، يمكن إتباع الخطوات التالية:
- الضغط على زر MENU الموجود على جهاز التلفزيون الخاص بك.
- اختيار خيار التركيب (Installation) من القائمة المعروضة.
- اختيار قائمة الترددات (Frequency List).
- اختيار خيار إضافة تردد جديد.
- إدخال تردد قناة OSN (والذي ستجده بالأسفل) في خانة التردد، مع إضافة باقي البيانات الخاصة بكل قناة مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح.
- القيام بعملية البحث عن القناة.