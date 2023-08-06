“عاجل الان” العراق يعلن حجب تطبيق “تيليجرام” لهذه السبب!!

أعلنت وزارة الاتصال في دولة العراق، عن حجب تطبيق “تيلجرام” وفق ما أقرته الجهات العليا لأسباب أمنية تمس الأمن القومي داخل البلاد، حيث إن العراق حرصت على فحص هذا التطبيق لتجده أنه أصبح ملفت بشكل كبير لتسريب المعلومات الهامة التي من خلاله يمكن التصنت على ما يتم داخل الدولة، فضلاً عن أن هذا التطبيق يعد من أكبر وأبرز التطبيقات التي تم إطلاقه مؤخرًا أمام جميع الأشخاص من أجل إنهاء أعمالهم المختلفة من خلاله، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

حجب تطبيق التليجرام في العراق

وأكدت وزارة الاتصال العراقية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيتم حجب تطبيق التليجرام، لذلك يجب الانتباه من قبل جميع مستخدمي الشبكة العنكبوتيه “الإنترنت” في العراق، وجاء حجبه وفقًا لتعليمات من قبل الجهات الأمنية العليا ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني، فضلًا عن أن من أهم أسباب الحجب هو الحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية، التي يتم اختراقها بواسطة مثل هذه التطبيقات ومن أجل التعامل بها.

سبب حجب تطبيق تليجرام في العراق

وأشارت وزارة الاتصالات، أن الجهات المعنية، طالبت العديد من الشركات المختصة بإدارة التطبيق المذكور، بالتعاون في غلق كافة المنصات التي تسبب بشكل كبير في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية، وكذلك البيانات التي تخص المواطنين، مما يُشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الأمن الوطني داخل البلاد، وفي هذا فإن الشركة التي طُلب منها كذلك لم تستجب لما أعلنت عنها الجهات المختصة وبالتالي سيتم إغلاقها وحجبه عن المواطنين.