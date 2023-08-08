“افرحوا يا ناس” ٢٠٠٠ جنيه منحة العمالة غير المنتظمة الجديدة من وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الستفيدين .. شوف لو أنت منهم

بتوجيهات من الحكومة المصرية شكلت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء لجنة من أجل حصر العمالة الغير منتظمة والتي تعمل داخل العمل بالمشروعات الكبرى والتي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة على أرض المحافظة، وذلك من أجل الحصول على ٢٠٠٠ جنيه منحة العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها الحكومة لمدة عام.

صرف منحة دورية 2000 جنيه لكل عامل

يتم تنظيم هذه المنحة بالتعاون ما بين الحكومة وزارة القوى العاملة وتقدم لكافة العاملين داخل المشروعات الجديدة بالمحافظات بغض النظر عن حجم هذه المشروعات، حيث تحرص الحكومة إلى توفير الدعم لهم بالإضافة إلى الحصول على مساعدات طبية وتأمين اجتماعي، ويحصل العامل على أربع منح دورية على مدار العامة قيمة كل منحة 500 جنيه.

٢٠٠٠ جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

صرح أشرف علم الدين ” مدير القوى العاملة” أنه يجرى الآن عمل لجنة من أجل حصر العمالة تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الإرهاب بقطاع شرق القناة وتحت رئاسة أحمد مصطفى وكيل المديرية.

واضاف أنه يتم صرف منح العمالة بإجمالي 2000 جنيه لكل عامل في العام بالإضافة إلى ضمان توفير كافة جوانب الرعاية الاجتماعية مثل منح المواليد والوفيات والزواج والعمليات الجراحية وصرف الأدوية وذلك على الصعيد الطبي.

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 3000 جنيه

كذلك قد أوضحت وزارة القوى العاملة بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمعدل 300 ليصبح 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه وتم التشديد على كافة المديريات بالعمل على تطبيق هذا القرار من أجل ضمان نوفير حياة كريمة لهم.

أما بشأن صرف منحة تقدر بنحو 3000 لكافة العاملين فقد صرحت الوزارة أن هذا الأمر مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.