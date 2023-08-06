تم الرفع والاعلان نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2023 وزارة التربية العراقية جميع المحافظات pdf

نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط خلال الساعات القادمة وذلك ما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية، حيث أكدت أنه لن تنتهي من مراجعة كافة الاعتراضات المقدمة من الطلاب بعد ظهور النتيجة، وقام الكثير من الطلاب بتقديم تظلم على أكثر من مادة دراسية وذلك لاعادة التصحيح ولفتت الوزارة انه في حالة وجود درجات من حق الطالب سوف يتحصل عليها فورا، ولهذا نقدم اليكم عبر موقعنا البديل موعد ظهور نتيجة الاعتراضات وطريقة الاستعلام عنها.

موعد نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط

لقد فتحت الوزارة باب التقديم على الاعتراضات في الفترة ما بين 18 يوليو حتى 24 من الشهر ذاته عبر الموقع الالكتروني الرسمي، وأكدت الوزارة خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه جارى العمل على انهاء نتائج كافة الاعتراضات المقدمة ومراجعتها بشكل دقيق، وصرحت الوزارة في بيان سابق لها أن عدد كبير من الطلاب قدم تظلم على مواد دراسية على الرغم من ارتفاع رسوم الاعتراضات ولكنها ذلك في السنوات الأخيرة، ولقد خصصت رابط رسمي لظهور النتيجة عليه ومن المقرر أن يتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر موقعها الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الثالث متوسط

يبحث عديد الطلاب عبر محركات البحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية معرفتها الكترونيا في كافة المحافظات، من خلال اتباع الخطوات التالية: