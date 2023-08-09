“شوف هتدفع كام لو دخلتهم” مصاريف الجامعات الأهلية 2023 | مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية الأفضل حاليا

هناك اهتمام واسع من قبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2023 بالتعرف على مصاريف الجامعات الأهلية والتي تم إنشاءها من قبل الحكومة على مدار السنوات السابقة، والتي تختلف في مصروفاتها على حسب التخصص وموقع الكلية، لذلك سوف نخبرك بالأسعار وتنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام.

مصريف الجامعات الأهلية

تم الإعلان من قبل العديد من الجامعات الأهلية والحكومية عن مصروفات العام الدراسي 2023 وذلك كالآتي:

اولاً جامعة المنصورة الأهلية:

الطب البشري وتبلغ المصروفات 110 ألف.

طب أسنان 90 ألف.

كلية الصيدلة 75 الف.

الهندسة 56 ألف وتقبل من مجموع 68%.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية هي الأقل في المصروفات وتبلغ 30 ألف في العام.

مصاريف الجامعات الأهلية جامعة المنوفية

طب بشري 110 ألف.

مصروفات كلية طب أسنان 95 ألف.

مصروفات كلية الصيدلة 90 ألف.

تم تحديد مصاريف كلية العلاج الطبيعي 80 ألف.

تبلغ مصروفات كلية الطب البيطري 55 ألف.

التمريض 40 ألف.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف.

الهندسة 60 ألف.

علوم حاسبات 50 ألف.

العلوم الإنسانية برنامج اللغة الإنجليزية 30 ألف.

مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية

طب بشري 110 ألف.

علاج طبيعي 70 ألف.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف.

كلية الصيدلة 75 ألف.

التمريض 45.

الهندسة 65 ألفا.

مصروفات جامعة الملك سلمان

تكلفة مصروفات الطب البشري 115500 الف جنيه.

طب أسنان 106700 جنيه.

كلية التمريض 31 ألف.

مصروفات كلية الهندسة 69 ألف.

هندسة الحاسب الآلي 69 ألف.

الصناعات التكنولوجيا 39 ألف.

جامعة الزقازيق الأهلية

تبلغ مصروفات كلية الطب بشري 110 ألف.

مصاريف طب أسنان 100 ألف.

صيدلة 80 ألف.

تمريض 40 ألف.

التجارة 40 ألف.

الهندسة 60 ألف.

حاسبات ومعلومات 50 ألف.

كيفية التقديم في الجامعات الأهلية 2023

أوضح مكتب التنسيق عن فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية بدءً من 23 أغسطس وحتى 30 أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني وعن طريق إتباع هذه الخطوات: