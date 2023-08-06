رابط نتيجة السادس الاعدادي العراق عبر موقع الوزارة لجميع المحافظات 2023

الآن يترقب معظم الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي في دولة العراق ، لأنها من النتائج المهمة التي يتم من خلالها تحديد المصير التعليمي للطالب داخل الدولة. كما أنهى الطلاب أداء الاختبارات الشهر الماضي لعام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت ينتظرون الإعلان الرسمي للنتيجة ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن استمرار مرحلة التدقيق وتصحيح الاختبارات في العراق ، وسوف تعلن النتيجة في الأيام المقبلة بالدولة.

رابط نتائج السادس الاعدادي العراق لجميع المحافظات 2023

حالياً يمكنكم الاستفسار عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق عبر الموقع الرسمي لدى وزارة التربية والتعليم العراقية ، وقد اكدت الوزارة الآن ان التأخير في اعلان النتائج حدث بسبب عدم استكمال عمليات التصحيح في دولة العراق ككل. حيث يتم مراجعة نتبجة جميع محافظات العراق ويتم الاستفسار عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أدخل رقم الامتحان الخاص بك.

ثم اضغط على أيقونة البحث.

سوف يتم عرض النتيجة لك إذا كانت متوفرة على الموقع أو سوف تتلقى رسالة تنزيل إذا لم تكن متوفرة بعد.

نتائج الصف السادس الاعدادي لجميع محافظات العراق 2023

قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية تحميل نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق بصيغة PDF والحصول على النتيجة للطالب بكتابة اسمه ومن ثم اختيار ايقونة بحث على جميع درجات الطالب التي ظهرت. اعتمدت وزارة التربية والتعليم العراقية على النسبة المئوية في تقويم الطالبات و الطلاب بدلاً من الدرجات الإجمالية ، وكانت هذه فرصة للتنافس بين الطلاب والطالبات في العراق للحصول على أفضل الدرجات لدى وزارة التربية والتعليم العراقية.