هنا اسعار الذهب اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 جميع العيارات 24-21-18 وسعر الذهب عالميا

استقرت اسعار الذهب اليوم الاحد 6 اغسطس عند 2160 جنيهًا للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، كماا أن أمس يوم السبت، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في مصر بمقدار 5 جنيهات، وذلك في أول تحرك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس منذ يوم الخميس الماضي، وتأتي هذه الزيادة في سعر الذهب ردًا على تغيرات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في الاقتصاد، وسجلت أيضا تداولات محدودة في سوق الذهب بمصر، ويُذكر أن تداول الذهب في البورصة العالمية يتوقف يومي السبت والأحد من كل أسبوع..

اسعار الذهب اليوم الاحد 6 اغسطس

في صدد حديثنا عن اسعار الذهب اليوم الاحد 6 اغسطس، ينبغي التطرق إلى أن أفاد أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية حيث أن ..

سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 بلغ 2469 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم.

وصرّح أمير رزق أيضا بأن سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 بلغ 2160 جنيهًا، ولعيار 18 بلغ 1851 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم نحو 17,280 جنيهًا.

وبخصوص قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المصري المركزي في اجتماعها يوم الخميس3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

سعر الذهب اليوم عالميا

بعد أن استعرضنا اسعار الذهب اليوم الاحد 6 اغسطس بشكل مفصل، يجدر بنا الإشارة إلى أن سعر الذهب يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وعلى الرغم من ارتفاع سعر عالميا بعد صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة، إلا أن تحقيق الذهب لمستوى 2000 دولار للأونصة ليس أمرًا محددًا.

التغييرات في بيانات التوظيف والأحداث الاقتصادية الأخرى يمكن أن تؤثر في اتجاهات سعر الذهب، وهو يعد من الأصول الاستثمارية المعروفة بتقلباتها.

كما سجل سعر الذهب عالميًا نحو 1942 دولارًا للأوقية بنهاية تداولات الأسبوع، بارتفاع نسبته حوالي 0.45%، وبهذا الصعود، قلص سعر الذهب العالمي معدل الارتفاع الذي حققه منذ بداية العام إلى نحو 9.51%.

والجدير بالذكر أن سوق الذهب من الأسواق الحساسة والتي تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية، وقد يستمر في تحقيق تقلبات في أسعاره في المستقبل.