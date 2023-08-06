ظهرت حالااا.. نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق موقع نتائجنا pdf اعتراضات الثالث المتوسط ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط لعام 2023 لم تكتمل حتى الآن، وقد تم فتح باب تقديم الاعتراضات في الفترة من 18 يوليو حتى يوم 24 من نفس الشهر، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لهذا الغرض،يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على مزيد من التفاصيل والتوجيهات الرسمية بشأن عملية الاعتراضات وموعد إعلان نتائجها، قد تتم تحديثات المعلومات بشكل دوري، لذا ينبغي متابعة المصدر الرسمي للحصول على أحدث المستجدات.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريقة إعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط لعام 2023 وذلك وفقًا للخطوات التالية:

1. ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق النقر على الرابط الموجود هنا.

2. في قائمة الخيارات، اختر “نتائج الطلاب”.

3. بعد ذلك، انقر على “نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول“.

4. ستُطلب منك تحديد المدينة والمدرسة التي تنتمي إليها، حدد المدينة الخاصة بك واختر مدرستك.

5. بعد ذلك، أدخل رقمك الامتحاني.

6. انتظر حتى يتم عرض البيان الرسمي والنتيجة لك.

7. إذا تم قبول اعتراضك ونجحت فيه، قم بطباعة هذا الوثيقة، حيث يُعتبر إثباتًا رسميًا لنجاحك.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 فى العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية سابقًا أنه في حال كان لدى أي فرد اعتراض على درجة أي مادة دراسية، يمكنه تقديم طلب الاعتراض إلى إدارة المدرسة المعنية. وفي هذا السياق، يجب على الشخص الراغب في الاعتراض دفع الرسوم المالية المطلوبة وملء استمارة تفصيلية توضح التفاصيل الخاصة بالاعتراض.