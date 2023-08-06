الان results.mlazemna استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول يتزايد حيث ينتظر الطلاب هذه النتائج بفارغ الصبر، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، وقد أعلن نائب رئيس اللجنة النيابية الدكتور محمود القيسي، أن أعمال التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات قد اكتملت، وسيتم نشر هذه النتائج عبر موقع نتائجنا، وقد تتسبب هذه المرحلة في توتر الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون عن كثب إعلان النتائج لمعرفة أداء الطلاب وتحقيقهم في الامتحانات، يمكن للجميع الاطلاع على النتائج المفصلة من خلال زيارة الرابط المنشور على موقع نتائجنا بمجرد توافرها.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

التعرف على نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا يتم من خلال الموقع الرسمي، حيث تم تنظيم امتحانات هذا العام بإشراف مباشر من وزير التربية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، حيث قام بزيارة العديد من لجان الامتحانات والتفقد الشخصي لعمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية، أكد خلال هذه الجولات على أهمية مراعاة جميع إجابات الطلاب بدقة لضمان حصولهم على الدرجات المستحقة، مما يساهم في طمئنة أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم الدراسي، وتلك الجولات الرقابية والاهتمام الشخصي من وزير التربية تعكس التزامه بالإعلان عنها خلال الموعد المحدد.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023

يستطيع الطلاب الحصول على رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 من خلال الاسم ورقم المقعد، من خلال التعرف على الخطوات التالية:

الولوج عبر موقع وزارة التربية العراقية .

أو اللجوء إلى موقع نتائجنا.

تحديد المرحلة الاعدادية واختر الصف المراد الاستعلام عنه.

إدخال الكود الموجود أمامك من أجل الدخول على الوجهة الأساسية للموقع.

وإذا لم تستطع من الحصول على الكود حيث يمكنك من تحميل الصفحة مرة أخرى.

وسوف يبدو أمامك كود آخر قم بإدخال مرة أخرى.

اكتب رقم المقعد واسم الطالب الذي يراد معرفة نتيجته.

وبمجرد تفعيل عرض النتائج، اضغط عليها.

ومن ثم سوف تظهر النتائج بشكل مفصل.

الجدير بالذكر أن حتى الآن لم يحدد موعد إعلان النتائج، وكل ماورد وتم تداوله هي أخبار كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، ومن المؤكد أنه سوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.