أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والذي سيبدأ في الثلاثين من سبتمبر المقبل. تُعد هذه الخطوة مهمة ومنتظرة بشدة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث تتيح لهم فرصة التعرف على جدول المواعيد والأحداث المقررة للعام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

تتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بداية الدراسة في الثلاثين من سبتمبر ٢٠٢٣ وتنتهي في الثامن من يونيو ٢٠٢٤، حيث تمتد لمدة تصل إلى ثمانية أشهر لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات

وأعلنت الوزارة أن المدارس الدولية التي ترغب في بدء الدراسة مبكرًا يمكنها تقديم طلب للحصول على الموافقة اللازمة من وزارة التربية والتعليم. وتشمل الخريطة الزمنية عددًا محددًا من الأسابيع للعام الدراسي الجديد، وتحدد تواريخ بداية الفصول الدراسية وامتحانات الفصول والاجازات الدراسية.

وتأتي هذه الإعلانات في وقت مناسب حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور معرفة جدول العام الدراسي ليتمكنوا من التخطيط والتحضير للفصول الدراسية والامتحانات والأنشطة المختلفة. إنها خطوة هامة تسهم في تسهيل التنظيم والتنسيق بين المدارس والطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وناجحة للجميع.

نتمنى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتفوق والتحصيل العلمي، ونأمل أن يحققوا أهدافهم التعليمية والمهنية بكل تميز واجتهاد. ونتمنى أن يكون هذا العام دراسيًا مميزًا يحمل الخير والتقدم لجميع الطلاب والمجتمع التعليمي.