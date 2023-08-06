الان results.mlazemna.com تنزيل نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

يبدو أن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول أصبح محط اهتمام كبير من لطلاب الذين أدوا الامتحانات في عدد من المحافظات العراقية، ولذلك تزايدوا البحث عن نتائجهم، والتوقعات تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج قريبًا، ومن المؤكد أنها سوف تظهر بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ولهذا سوف نتناول المزيد عنها عبر الفقرات التالية، بالإضافة إلى ذكر خطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

استعلم عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول وقت ظهورها، حيث أنه في لقاء رسمي على شاشة التلفزيون العراقي، أكد وكيل وزارة التربية أن عملية تدقيق دفاتر الامتحانات تتم بعناية ودقة شديدة لضمان عرض النتائج بشكل مضمون وضمان حصول كل طالب على الدرجات الصحيحة، وسيتم الإعلان عن النتيجة في جميع المحافظات في نفس التوقيت، علاوة على ذلك، سيتم منح 5 درجات مساعدة لكل مادة للطلاب الذين حصلوا على 45 درجة ليصبح مجموع درجاتهم 50 درجة، ووفقًا لكلام لكلام القيسي أن النتائج سوف تستغرق ما بين 15 إلى 20 يومًا، ومن الممكن أن تكون متاحة ابتداءً من بداية شهر أغسطس الحالي، وعليكم متابعة الإعلان عن النتائج في الساعات المقبلة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

للحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق من خلال موقع الوزارة الرسمي ينبغي اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط وزارة التربية العراقية

موقع نتائجنا .

أجب على السؤال الحسابي المطلوب.

اختر نتائج المرحلة الإعدادية من الواجهة الرئيسية للموقع.

سجل بيانات الطالب ورقم المقعد.

انقر على “عرض النتائج” للحصول على النتيجة.

بهذه الطريقة، يمكنك الاطلاع على النتائج في جميع المحافظات العراقية، وسوف تكون بالدرجات في جميع المواد واضحة، ونتمنى لهم مستقبلا باهرا ومشرقا، وأن تكون النتائج مشجعة على تأهلهم مهنيا واكاديميا.