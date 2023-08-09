“بسرعة يا معلم روح على مكتب التموين أو بوابة مصر الرقمية” إضافة المواليد في بطاقة التموين 2023 وخطوات التسجيل في الكارت الموحد

كيفية إضافة المواليد في بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، أوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم فتح باب القيد مرة ثانية لإضافة المواليد لكن بشروط وقواعد مقننة لبعض الأسر الأكثر احتياجًا وذلك عن طريق بوابة مصر الرقمية، وسوف نوضح لك من خلال هذا المقال خطوات الإضافة والشروط المطلوبة.

إضافة المواليد في بطاقة التموين

صرح وزير التموين أنه يمكن للمواطنين من بين الأسر الأولى بالرعاية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك للفئات الآتية:

أصحاب معاش تكافل وكرامة الذين يحصلون على معاش الضمان.

الفئات التي تحصل على راتب أقل من 3000.

الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه.

ابناء اسر الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

موقع دعم مصر لإضافة المواليد

أوضحت وزارة التموين إن إضافة المواليد والزوجة يتم من خلال بوابة مصر الرقمية حيث تم إغلاق خدمات موقع دعم مصر وأصبح مقتصر على تعديل رقم الهاتف الخاص بصحاب البطاقة التموينية، أما حول الإضافة تتم من خلال بوابة مصر الرقمية وعن طريق هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

اختر خدمات التموين ومن ثم ادخل بيانات كافة الأفراد الذي تود إضافتهم للتموين.

سجل إجمالي الدخل الصافي الذي تحصل عليه الأسرة.

أنقر على حفظ الطلب.

كذلك يمكن من خلال نفس الرابط إضافة الزوجة التي لا تحصل على تموين، لكن يشترط فصلها من بطاقة الأسرة حتى تستفيد من الحصول على التموين، كما يجب العلم أنه يشترط عدم زيادة عدد أفراد الأسرة عن 4 ولا يسمح بإضافة أكثر من طفلين للبطاقة ويجب ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.