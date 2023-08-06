المعهد الفني الصحي الشرطي 2023 للثانوية العامة والأزهرية..كل شيء عن المعهد..وشروط التقديم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2023 للثانوية العامة والأزهرية، أعلنت وزارة الداخلية عن الحد الأدنى اللازم للقبول في المعهد الفني الصحي الشرطي 2023 للثانوية العامة والأزهرية.

بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أكد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، استعداده لاستقبال فئة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، على أن تكون نسبة الحد الأدنى للقبول فيها 60%.

وأكد البيان أن الطالب يجب أن يحصل على نسبة لا تقل عن 65% في مادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للمجموع الكلي.

وأوضح البيان أنه بإمكان الراغبين الانضمام إلى المعهد الفني الصحي الشرطي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العلمية وشهادة الثانوية الأزهرية العلمية.

المعهد الفني الصحي الشرطي 2023

أوضحت وزارة الداخلية أن فتح التسجيل للقبول بالمعهد الفني الصحي يأتي في إطار التطوير المستمر لنظام الخدمات الطبية التي تقدمها؛ بهدف تأهيل أفراد شرطة كفنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية متميزة، خاصة في مجالي التمريض والطوارئ والرعاية العاجلة.

الأوراق والمستندات المطلوبة معهد الفني الصحي الشرطي 2023



فيش للطالب موجه للمعهد الفني الصحي الشرطي.

8 صور شخصية 4×6 سم خلفية بيضاء مع مراعاة كتابة اسم الطالب رباعي خلف كل صورة منهم.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

بيان نجاح الثانوية و صورة من الشهادة الإعدادية.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة المتخرج منها.

طوابع تأمين صحي و طابع مهن طبية.

ظرف بلاستيك مغلق و الدوسيه مدون عليه الاسم رباعي ورقم التليفون وولي الأمر و كتابة كل الأسماء داخل الكراسة الخاصة بالشروط بالأسماء الرباعية واضحة.

مدة الدراسة في المعهد الصحي الشرطي



تستغرق الدراسة في المعاهد مدة سنتين وفي نهاية المطاف يُمنَح الخريج دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية. يُعين الخريج برتبة معاون أمن ثالث وبعد ذلك يتقدم في الترقيات والدرجات المختلفة.

يقوم الطالب بتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر في المعاهد، حيث يعيش في الإقامة، وبعد ذلك يستمر في الدراسة بنظام التردد اليومي.

ويميز المعهد الفني الصحي الشرطي أنه عندما يتسجل الطالب به، سيكون لديه انتماء قوة الشرطة بمجرد تخرجه. وسيستفيد من العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئات الأمنية المختلفة، مثل العلاج في مستشفيات الشرطة والحصول على خصومات في العديد من الخدمات.