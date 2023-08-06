تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2024 في جميع المحافظات … الحد الأدنى للقبول والمصروفات

يهتم الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي التعرف على التنسيق وهم الذين لم يرغبون في الجامعات الحكومية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي

جاءت مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي وهي.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج 367.0 درجة.

تنسيق كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان 338 درجة.

كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمنهور 343 درجة.

تنسيق كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا 337 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 338 درجة.

الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية تنسيق 332 درجة.

كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات 332 درجة.

تنسيق كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي 331 درجة.

حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح 330 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات والذكاء اصطناعي بجامعة الأقصر 332 درجة.

كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي الزقازيق 336 درجة.

تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 362 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 366 درجة.

كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات 361 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية 360 درجة.

حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها 360 درجة.

حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان 358 درجة.

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إتاحة تقديم كافة المعلومات التي يتم من خلالها مساعدة طلاب الثانوية العامة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة كما أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني ويوجد بعض من الأخطاء الشائعة وهي كيفية التعامل الصحيح مع هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها.