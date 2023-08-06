الهزار وقته خلص خلاص.. غرامة يومية 100 جنيه لأصحاب العقارات بسبب هذا الأمر تبعًا لقانون البناء الجديد

غرامة يومية 100 جنيه لأصحاب العقارات، بمجرد إنجاز المهام المشمولة بالترخيص وإنهاء تنفيذ الأعمال، يكون من مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ إصدار شهادة تأهيل للمبنى قابلة للاستخدام. تلك الشهادة تؤكد أن عملية التنفيذ تمت وفقًا لمتطلبات الترخيص والأنظمة المعمول بها والأحكام القانونية المعمول بها، وذلك وفقًا للنص الوارد في المادة رقم 62 من القانون الخاص بالموضوع، بمجرد الانتهاء، يُسلم المهندس المشرف على التنفيذ شهادة التأهيل للمبنى إلى الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم. تتضمن هذه الشهادة نسخة موثقة من رسومات التنفيذ التي تم تنفيذها بشكل فعلي، وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات التراخيص واللوائح القانونية.

غرامة يومية 100 جنيه لأصحاب العقارات

تنص المادة 62 من القانون الخاص بالبناء الموحد على فرض غرامة يومية 100 جنيه لأصحاب العقارات الذين يتجاوزون تنفيذ تراخيص البناء. تتضاعف هذه الغرامة على مدى أيام المخالفة، مصلحة بحد أقصى 3 آلاف جنيه شهريًا، وذلك بما يرتبط بالتجاوز على القوانين المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

إنهاء للمخالفين حسبما جرمته مادة 62 بنص القانون الموحد للبناء، فعلى كل من يتجاوز تلك القاعدة أن يدفع كفالة يومية تقدر بمائة جنيه، تكاثرها حسب أيام الخرق لتصل في الشهر إلى حاجز الثلاثة آلاف جنيه، مكوِّنة عقوبة للإخلال بمبادئ القانون الموحد للبناء.

وقف البناء 6 شهور

خلال هذه الفترة، تحتفظ الجهة المختصة بحقها في تعليق تصاريح البناء في مناطق مختلفة، سواء كانت مدنًا أو مناطق أو شوارع، غرامة يومية 100 جنيه لأصحاب العقارات وذلك في سبيل تحقيق أهداف ذات طابع وطني أو لمراعاة السياقات الحضرية، مع الحرص على ألا يتجاوز مدى هذا التعليق الستة أشهر. ومن ناحية أخرى، يُمنح مشروع القانون الموحد للبناء صلاحيات إضافية للمجلس الوزاري، وذلك باستناد إلى تقديم المحافظ المختص والموافقة من المجلس المحلي للمحافظة، لتمديد فترة التعليق لمدة زمنية إضافية لا تزيد عن سنتين، وفقًا لاعتبارات تحددها هذه الهيئة.