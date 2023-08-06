أسعار البصل الآن.. لو مش ناويه تشتري الوقتي أشتري لأن السعر بقى برخص التراب فعلا

أفصحت بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري عن أسعار البصل الآن في بداية السوق اليومية في جميع المحافظات، حيث أوضحت بوابة الأسعار الحكومية في البيان اليومي الصادر عنها استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر، بما في ذلك سعر كيلو البصل، وسنكشف عن ذلك في التقرير التالي، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار البصل الآن

يمكنك الآن من خلال هذا المقال معرفة أسعار البصل الآن، حيث يعد سعر البصل اليوم من أكثر ما يبحث عنه الآخرين على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعنا في هذا المقال لنرصد لكم حقيقة الأسعار التي أصبحت رخيصة للغاية، حيث جاء كالتالي.

سعر البصل اليوم

سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق اليوم يبلغ حوالي 17 جنيهاً.

توجد اليوم في الأسواق بصل أحمر بسعر حوالي 15 جنيها للكيلو.

يتراوح متوسط سعر البصل اليوم في الأسواق عند حوالي 16 جنيهًا.

سعر طن البصل اليوم

تراجع سعر طن البصل إلى عشرة آلاف جنيه في سوق العرش اليوم.

تم تسجيل سعر طن البصل الأبيض المُلائم للتصدير خلال التعاملات اليومية بقيمة 14 ألف جنيه للطن.

تم تحديد سعر قنطار البصل اليوم بمبلغ 900 جنيه وهو صغير الحجم.

يُقدر سعر قنطار البصل اليوم بحوالي 1200 جنيه.

تقدر قيمة قنطار البصل اليوم بحوالي 1300 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

تتمثل أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي.

سعر كيلو الطماطم 7.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا و22 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان البلدي 4.5 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 10 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحامي 9 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

سعر كيلو الخيار الصوب 11 جنيها.

سعر كيلو الخيار البلدي 10 جنيهات.

يبلغ سعر كل كيلوغرام من ورق العنب حوالي 28 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم