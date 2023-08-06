تنسيق معهد فني صحي شرطي 2023-2024 للثانوية العامة والأزهرية ذكور / إناث| الشروط والأوراق المطلوبة| أماكن سحب الملفات

تنسيق معهد فني صحي شرطي 2023-2024 للثانوية العامة والأزهرية وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة ..أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، عن بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في التحاقهم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، سواء ذكوراً أو إناثاً، في القاهرة والإسكندرية، للسنة الدراسية 2023-2024. يشترط أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة في الشعبة العلمية العلوم أو شهادة الثانوية الأزهرية في الشعبة العلمية، وأن يجتازوا الاختبارات المقررة.

تنسيق المعهد الفني الصحي للشرطة 2023، وتقديم المعهد الفني الصحي الشرطي 2023-2024 ذكور – إناث،موعد تقديم المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2023، أماكن سحب كراسات المعهد الفني الصحي الشرطي، والشروط المطلوبة والأوراق نستعرضها معكم عبر البديل الإخباري.

تنسيق معهد فني صحي شرطي 2023-2024

أعلنت وزارة الداخلية، في بيانها، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية، شريطة ألا تقل نسبة النجاح عن 60%.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 65% في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى للمجموع الكلي.

أوضح البيان أنه بإمكان حاملي شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) وشهادة الثانوية الأزهرية (علمي) التقدم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي.

شروط المعهد الفني الصحي الشرطي 2023-2024

أن يكون الشخص حاصلاً على الجنسية المصرية عن طريق النسب، وأن يكون والديه مصريي الجنسية أيضاً، بحيث لا يحتاج إلى التقدم للحصول على الجنسية المصرية بطرق أخرى.

– يجب أن يتراوح العمر بين 18 عامًا كحد أدنى و25 عامًا كحد أقصى في أول أكتوبر 2023م.

يجب أن يكون الطول للإناث لا يقل عن 160 سم، وللذكور لا يقل عن 165 سم. ويجب أن لا يزيد الوزن عن (الطول – 100) بمقدار لا يتجاوز 10 كجم.

– يجب على المتقدم أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم (أو شهادة الثانوية الأزهرية في فرع العلوم) للعام الدراسي الحالي (2022-2023) أو أي من الأعوام السابقة، مع مراعاة ما ورد في البند الثاني بشأن سن المتقدم في تاريخ الأول من أكتوبر 2023، ويجب ألا تقل النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون المعدل العام للدرجات على الأقل 60%.

– يتطلب أن يكون الشخص قد أكمل الخدمة العسكرية الإلزامية أو تم إعفاؤه منها تماماً فيما يتعلق بالذكور، ويجب تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

– يجب أن لم يكن قد تم إصدار حكم بعقوبة جنائية مقيدة لحريته في جريمة أو واقعة تؤثر على سمعة أو أمانته.

هل لم يتم سابقًا فصله من أي معهد شرطي أو عسكري أو خدمة حكومية، أو من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بقرار نهائي أو حكم؟

ان تتوافر الشروط اللياقة الصحية التي تحددها الهيئة الطبية المختصة للشرطة.

أنه من الشروط أن لا يتزوج المرشح أو أنه قد سبق له الزواج، وأو أنه يتعهد كتابةً بعدم الزواج خلال فترة دراسته في المعهد.

موعد تقديم المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2023

وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة الداخلية، قد وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية. وأوضحت الوزارة أن سحب استمارات التقديم سيبدأ في الإثنين 7 أغسطس 2023.

وكشفت الوزارة في البيان أن آخر موعد لاستلام أوراق التحاق الطلاب هو يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.ط

أماكن سحب كراسات المعهد الفني الصحي الشرطي

وأشار البيان إلى أنه يجب تسليم الكراسات في الفترة المحددة بعد استيفائها، وهي من الأربعاء 9 أغسطس 2023 إلى الأحد 10 سبتمبر 2023.

أشارت وزارة الداخلية إلى أن استلام كراسات التسجيل في المعهد الفني الصحي للشرطة يتم من مستشفيات الشرطة في مدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط.

وأشارت إلى أنه يتم استلام الكراسات في مكان معهد الفنون الصحية الشرطي الواقع داخل مستشفى الشرطة في مدينة نصر فقط.