سعر البصل اليوم .. الحكومة تفاجئ المشتري بسعر ولا في الاحلام

سعر البصل اليوم، هذا وقد تواصل أسعار البصل استقرارها وهدوءها في الأسواق المحلية اليوم، حيث سوف نستعرض في هذا التقرير أسعار البصل في سوق العبور خلال التعاملات الصباحية لهذا اليوم، وتكون هذه الأسعار على النحو التالي.

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سعر البصل اليوم

يمكنك بكل سهولة معرفة سعر البصل اليوم في جميع الأسواق المصرية، السعر آلتي فرضته الحكومة على التجار للبيع بأفضل سعر لمساعدة المواطن في ظل غلاء الاسعار، حيث جاء كالتالي.

هذه وقد وصل سعر كيلو البصل عند سعر 14 : 17 جنيه للكيلو، فيما وصل سعر كيلو البصل الأحمر نحو سعر 15 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

تتراوح أسعار الطماطم بين 4.5 و 7.5 جنيه للكيلوغرام.

سعر البطاطس عند 7.5 : 9.5 جنيه للكيلو.

سعر الكوسة عند 5 : 8 جنيها للكيلو.

سعر الجزر عند 7 : 10 جنيهات للكيلو.

تبلغ تكلفة باذنجان البلدي حوالي 2.5 : 5 جنيه للكيلو.

ثمن الباذنجان الرومي هو ٣ فِي ٥ جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الرومي هو 7 إلى 11 جنيه للكيلوغرام.

يترواح سعر الفلفل الملون بين 15 إلى 25 جنيها للكيلوغرام.

سعر الفاصوليا عند 16 : 22 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية عند 3 : 4 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الخيار البلدي هو 11 جنيهًا لكل 8 جنيهات.

سعر البامية عند 20 : 30 جنيها للكيلو.

سعر القلقاس عند 5 : 9 جنيها للكيلو.

سعر البطاطا عند 4 : 7 جنيها للقطعة.

سعر الثوم عند 24 : 30 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم