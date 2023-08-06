لينك نتائج الثالث متوسط pdf العراق 2023 حسب الاسم دور أول بعد ظهور نتائج الإعتراضات اليوم

بعد أعلنت وزارة التربية العراقية، عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط في بعض المحافظات ومن بينها محافظة نينوى، بدأت محركات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي للبحث عن نتائج الثالث متوسط والتأكد من الدرجات التي حصل عليها الطلاب مرة أخرى، لأنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة كبير من الطلبة والطالبات في جميع محافظات العراق، لهذا سننفرد معكم بتوضح طريقة الحصول على النتيجة بكل سهولة، لكي يتم التعرف عليها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الطرق من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق، ومن بينها الطريقة التي تتمثل في التالي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم على الفور إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

بعدها يتم تحديد “نتائج الثالث متوسط”.

وعلى الفور يُرجى الضغط على زر “استعلام” أو “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

وفي النهاية يمكن تحميلها بكل سهولة.

طريقة أخرى لاستخراج نتائج الثالث متوسط

يمكن بل سهولة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التي وفرته وزارة التربية العراقية، وهي تتمثل في الخطوات التالية:-