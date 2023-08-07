فتح الزيارات العائلية في الكويت لهذه الفئات.. يابختك لو انت منهم

فتح الزيارات العائلية في الكويت لهذه الفئات، يتساءل المقيمين والوافدين في دولة الكويت بشكل متكرر عن موعد فتح الزيارة العائلية بعد أن توقفت لمدة عام، حيث يترقبون فتح الفرصة للقاء أفراد عائلاتهم في الكويت، نأخذ بعين الاعتبار هذا الاستفسار الشائع ونقدم لكم مقالًا حصريًا يوضح موعد فتح الزيارة العائلية في الكويت ونستعرض معكم خطوات استخراج طلب الزيارة العائلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القوانين الجديدة المتعلقة بهذا النوع من الزيارات، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

فتح الزيارات العائلية في الكويت لهذه الفئات

أعلنت السلطات الكويتية عن إعادة تفعيل تأشيرة الزيارة العائلية بعد توقف سابق، بهدف تحسين شروطها وتقديمها بأسلوب جديد وتفضيلي للمستفيدين، مما سيتيح لأكبر عدد من الأفراد استغلال فرصتها، يمكن الآن لأفراد الأسرة المباشرين والأقارب القاطنين في خارج البلاد طلب تأشيرة زيارة لأفراد أسرهم المقيمين في الكويت، سيتم فتح الزيارات العائلية في الكويت لهذه الفئات دون الحاجة إلى توافر معايير محددة بشرط تقديم دليل على العلاقة العائلية، ويمتد مدى صلاحية تأشيرة الزيارة عادة لمدة 90 يومًا أي ما يعادل 3 أشهر، مع إمكانية الإقامة داخل البلاد لمدة 30 يومًا بعد الوصول.

رابط تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية بالكويت

لطلب تأشيرة زيارة عائلية إلى الكويت، يتوجب اتباع خطوات تقديم الطلب: