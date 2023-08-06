results.mlazemna.com نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا الرسمي في عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023، ساعات قليلة وتقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 التي طال انتظارها من قبل الالاف الطلاب، حيث أعلنت الوزارة أن عمليات التصحيح الخاصة نتائج السادس الاعدادي 2023 قد انتهت بشكل نهائي ولكن لاتزال أعمال التدقيق ورصد الدرجات مستمرة، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول علمي وادبي عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

من المقرر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 قبل حلول اليوم العاشر من الشهر الجاري حسبما صرحت وزارة التربية خلال الفترة الماضية، وكانت امتحانات السادس الاعدادي قد انتهت في كافة أرجاء البلاد خلال شهر يوليو الماضي لتبدأ على الفور أعمال التصحيح في كافة الكنترولات على قدما وساق ليتمكن الطلاب الاستعلام عن نتائجهم في المدارس وعبر المواقع الالكترونية المتخصصة في أسرع وقت، وكانت الامتحانات قد بدأت في يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 بمادة التربية الإسلامية والعربية لجميع الدراسات والتخصصات وانتهت في 17 من الشهر الماضي، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم من موقع نتائجنا:

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نتائج السادس الاعدادي 2023.

قم بتحديد شعبتك “علمي، ادبي”.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم محافظتك.

خلال دقائق سيتم تنزيل كشوف PDF بالنتيجة على جهازك.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك ودرجاتك.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

يمكنك خلال الايام القادمة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا بعدما يقوم السيد الوزير باعتمادها رسميا خلال مؤتمر صحفي للكشف عن نسبة النجاح الخاصة بتلك المرحلة، كما سيقوم سيادته بالإعلان عن أسماء الطلاب الاوائل في نتائج السادس الاعدادي 2023 استعدادا لتكريمهم، والآن اترك رقمك الامتحاني لنجلب لك النتيجة فور الاعلان عنها.