هُنا:: رابط حجز تذاكر حفلة مي فاروق في القصيم اغسطس 2023| خطوات الحجز واختيار المقعد| وأسعار التذاكر تبدأ من 115 ريال

يوفر موقع البديل نيوز طريقة ورابط حجز تذاكر حفلة مي فاروق في القصيم اغسطس 2023، وذلك كجزء من فعاليات وحفلات جولة المملكة 2023، حيث يترقب جمهور الفن والطرب إقامة حفل الفنانة الواعدة منى فاروق 2023 والتي ستقام في جامعة القصيم بالصالة الرياضية،

أسعار حفلة منى فاروق ورابط حجز تذاكر حفل منى فاروق في القصيم على مواقع “عيشها” و “تيكتينج بوكس أوفيس” وكافة التفاصيل نوفرها لكم عبر السطور التالية.

طريقة حجز وشراء تذاكر حفله مي فاروق بجولة المملكة 2023

سيتم نشر تذاكر حفلات جولة المملكة 2023 على مواقع عيشها و enjoy وكذلك موقع ticketingboxoffice، عليك اتباع الخطوات التالية بترتيبها.

الدخول مباشرة إلى موقع enjoy ،أو دخول موقع ticketingboxoffice .

على الفور تظهر أمامك فعاليات مختلفة قم باختيار حجز حفلة منى فاروق.

ويلي ذلك النقر على أيقونة شراء التذاكر.

سيتُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي أو إنشاء حساب جديد.

اختر الفئة التي تتوافق مع أسعار تذاكر منى فاروق في القصيم 2023.

ثم اختر المقعد الذي ترغب في حجزه.

بمجرد تحديد مقعدك، قم بالنقر على زر الدفع الذي يتواجد في الأسفل.

يمكنك أيضا أن تدفع ثمن التذكرة باستخدام الطرق المتاحة أمامك.

رابط حجز حفل منى فاروق في القصيم 2023

رابط حجز تذاكر حفل منى فاروق في القصيم 2023 على موقع enjoy اضغط هنـــــــــــــا

رابط حجز تذكره حفله مى فاروق على موقع ticketingboxoffice اضغط هنـــــــــــــا

أسعار تذاكر حفلة مي فاروق في القصيم جولة المملكة 2023

هذه ليست المرة الأولى التي تُقَيِم فيها مي فاروق حفلاً في المملكة العربية السعودية، حيث أقامت حفلاً آخر خلال شهر يونيو الماضي، على وجه التحديد، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

لن تكون أسعار تذاكر حفلة مي فاروق في القصيم مختلفة عن حفلتها السابقة مع إيمان عبد الغني والتي تراوحت أسعارها من ١٥٠ ريال سعودي إلى ١٢٠٠ ريال سعودي للفئة الـ VIP.

تختلف أسعار تذاكر حفلة مي فاروق في القصيم خلال شهر أغسطس 2023، ضمن فعاليات جولة المملكة، من فئة إلى أخرى. على سبيل المثال، تختلف أسعار الدرجة الأولى عن فئة الـVIP، ومع ذلك، سيكون سعر التذكرة بأسعار ميسورة، ولمعرفة سعر تذكرتك عليك تحديد مقعدك من الخريطة.