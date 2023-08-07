Download pdf نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية عموم المحافظات ورابط نتائجنا

يتم ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول الايام المقبلة، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على النتائج وتحميلها بصيغة PDF في جميع محافظات ومدن العراق، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية الاستعلام عنها عبر موقعها الرسمي، وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح، ولهذا سوف نتناول كافة التفاصيل عن هذه النتائج، وخطوات الاستعلام عنها، وتابعونا لمعرفة المزيد.

نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بتخصيص رابط على موقعها الرسمي يتيح لأولياء الأمور والطلاب من أجل الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق بسهولة، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة حيث يمكن الدخول على الرابط مباشرة للاستفادة من الخدمة، وتبعا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية، تم تخصيص رابط على موقع الوزارة بعنوان “نتائجنا” لتسهيل استخراج النتائج للطلاب وأولياء الأمور بسهولة، دون التوجه إلى المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا للحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

سيتطلب الأمر إدخال البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المطلوبة، والتي تتضمن اسم الطالب، رقم الاكتتاب.

يليه تحديد المحافظة، والنقل على عرض النتيجة.

والضغط على ملف PDF

موقع وزارة التربية العراقية

بمجرد تحميل الملف، يمكن للطالب البحث عن اسمه والتعرف على النتيجة الخاصة بالطالب، ووفقًا للدكتور صلاح محمود قيس، ستكون نتائج الامتحانات متاحة بعد انتهاء التصحيح والامتحانات بمدة تصل إلى 15 يومًا، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في الأيام الأولى من شهر أغسطس بعد انتهاء عملية مراجعة ورصد درجات الطلاب، ونتمنى لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في حياتنا المهنية والأكاديمية، حيث إن هذه النتائج تعد من أهم المراحل التعليمية ويمكنهم التأهل لجميع الكليات والمعاهد.