إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 تُثير جدل أولياء الأمور وأول رد حاسم من الوزارة

أكد محمد كنانة، مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن عمليات تصحيح لمبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية انتهت أمس السبت الموافق 5 أغسطس 2023، موضحًا أن عمليات التصحيح كليًا لم تنتهي بعد، وجاري العمل بجميع جهد الوزارة من أجل الانتهاء من جميع أوراق امتحانات الطلبة والطالبات في مختلف محافظات الأردن، ليتم بعدها اعتمادها وإعلانها أمام جميع الطلبة والطالبات، وفي السطور التالية نوضح لكم حقية تحديد موعد رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، كما يتداوله البعض.

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن

وأوضح كنانة، أن النتائج لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلانها، لكن من المتوقع أن تكون في النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث إن الوزارة حريصة على عدم التأخير في إعلان النتائج، فضلاً عن أن الوزارة تعمل بكافة أجهزتها المختلفة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإظهار النتائج، والعمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح لكي يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات.

حقيقة تحديد موعد لإعلان نتائج التوجيهي في الأردن

ونفى محمد الكنانة، بأنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، مع العلم أنه في حال وجود بيان رسمي يُفيد بإعلان النتائج، ستقوم الوزارة على الفور بإعلانه عبر الصفحة الرسمية لها، من أجل أن يتعرف عليها الجميع في مختلف مناط ومدن الأردن، لهذا لابد من الانتظار فترة أخرى من الوقت، حتى تر الوزارة موعد إعلانها الرسمي.