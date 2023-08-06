هنا spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة الخامسة وزارة العمل

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من قبل المواطنين العراقيين خلال الساعات الماضية مؤشرات بحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عنها بالتزامن مع إتاحة الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي للحصول على الوجبة التاسعة والأخيرة، ذلك بعد استيفاء الشروط التي أعلنت عنها الجهات المختصة مسبقا.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لكي يتمكن المواطنون في العراق من الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة الخامسة، يجب توافر الشروط والضوابط التالية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويحمل الإقامة الدائمة داخل البلاد.

أن يملك المتقدم أسرة مؤلفة من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم الذكور أكبر من 18 سنة وأقل من 60 سنة، وللإناث يجب أن تكون أعمارهن بين 15 و55 سنة.

ألا يملك المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم من ضمن فئة المواطنين الأكثر احتياجًا للدعم.

ينبغي الالتزام بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح والمطابقة للمعلومات المتواجدة في المؤسسات الرسمية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إنشاء منصة مظلتي الإلكترونية للحصول على كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهذه المنصة تسهل على المواطنين الحصول على قائمة المستفيدين والنتائج المعلنة باتباع الخطوات المحددة الآتية:

الوصول مباشرة إلى منصة مظلتي .

وبعد ذلك، يتم اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

وتحديد الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم.

يُطلب من المستخدم إدخال المعلومات الخاصة به بشكل صحيح.

وبعدها يضغط على استعلام عن أسماء المستفيدين الجدد.

ستظهر للمستخدم بعد ذلك جميع الأسماء ويمكن البحث باستخدام الاسم للحصول على النتائج المطلوبة.

ومن خلال اتباع هذه التعليمات يمكنك معرفة والاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وتحميلها على هاتفك الخاص بك.