Pdf منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تفاصيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ضمن الوجبة الرابعة والخامسة لعام الحالي، ويهدف هذا الدعم لتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين وفقًا للضوابط والشروط المحددة، يتم من خلالها قبول هذه الفئات، وسنوافيكم بذكر بعض الخطوات التي تمكن المواطنين من معرفة ما إذا كانوا مستفيدين من الدعم الاجتماعي في الوجبة الرابعة لعام الحالي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ينبغي الإشارة إلى الشروط التي حددتها الحكومة العراقية، وللحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة والخامسة والتي يجب توافرها، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المستفيد من الدعم عراقي الجنسية.

ينبغي أن تكون أعمار المتقدمين الذكور بين 18 و60 عامًا، والإناث بين 15 و55 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

ينبغي توفر وثائق ومستندات تثبت أحقية المستفيد في الحصول على الدعم.

ألا يكون لدى المتقدم دخل من أي وظيفة حكومية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تستطيع عزيزي المتقدم الحصول على نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ضمن الوجبة الرابعة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ويجب التأكد من توافر الضوابط المعلنة مسبقًا، ثم يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات المحددة على الموقع للاستعلام عن قبولهم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بعد الدخول للموقع، اختيار أيقونة الخدمات الالكترونية المتاحة.

البحث عن الرعاية الاجتماعية.

انقر على ” استعلام”

إدخال جميع البيانات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب في المكان المخصص لها.

بعد ذلك، يتم الانتظار لمدة قصيرة وسيتم عرض ملف بصيغة PDF يحتوي على جميع أسماء المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي

وبهذا تتمكن من معرفة عن مدى قبولك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي الذي وفرته العراق للأسر المستحقة والفقيرة والتي ليس لها أي دخل.