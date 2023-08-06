الحلم يتحول إلى حقيقة.. قانون ترخيص العربات الكارو .. الغرامة 2023 تعرف عليها حالياً..قوانين تنظيم المرور تسير الدهشة

قانون ترخيص العربات الكارو، في الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأضرار التي تسببها عربات الكارو في شوارع البلاد وبعض المشكلات مثل بطء الحركة وحدوث حوادث غير مقصودة. وتم الإعلان عن ترخيص خاص لهذه العربات لضمان اتباعها للقوانين السلامة على الطرق العامة والسريعة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

قانون ترخيص العربات الكارو

هذه وقد صدر قرار خاص من قبل وزير الداخلية المصري، الدكتور محمود توفيق، بتعديل عدة حكم تنتمي لأنظمة المرور في مصر، وقد تم تحديد ألوان خاصة لوحات مركبات النقل البطيء، تم تجعل اللون الأبيض الرسمي للسيارات، وتم تغيير الأرقام والكلمات لتصبح باللون الرمادي، وتم تحديد اللون الرمادي لعربات اليد وأصبحت الكلمات والأرقام باللون الأبيض. وتم تحديد شكل وأبعاد الصفائح المعدنية في جميع المركبات المخصصة للنقل السريع.

أنواع المركبات البطيئة

هذه وقد تم تحديد عدد من المركبات التي تعتبر مركبات النقل البطيء من قبل الوزارة ومديريات المرور، وتشمل هذه المركبات ما يلي:

عربات الحصان أو ما يسمى بعربية الكارو.

عربة نقل الموتى.

عربية يدوية.

قوانين تنظيم المرور

الفصل الأول في قانون يتضمن مادتين تهدفان إلى تسهيل عملية الحصول على التراخيص وتشددان على ضرورة استخدام الطرق بأمان وبطريقة غير ضارة للمواطنين الآخرين وعدم تعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى الالتزام بعدم تسببها أي ضرر على البيئة.

يتم تحديد جميع الطرق بواسطة وزارة الداخلية وفقًا للمنطقة السكنية أو السياحية أو الصناعية. وفيما يتعلق بالمادة الثانية من الفصل الأول ، فإنها تهتم بتحديد قسم المرور المنتمي لكل إدارة داخل المحافظة التي يقدم فيها صاحب الطلب للحصول على ترخيص.

قوانين المركبات وأنواعها

يستعرض الفصل الثاني مفهوم المركبات وأنواعها من حيث وسائل النقل السريع والبطيء. تُعتبر الوسائل السريعة جرارات وقطارات ودراجات نارية ومعدات ثقيلة، أما الوسائل البطيئة فتشمل الدراجات البخارية والعربات التي يتم تحريكها يدويًا بواسطة الإنسان أو الحيوان، جميع قوانين المركبات الخاصة لا تطبق على المركبات الحديدية، وبالنسبة للمادة الرابعة، فهي تتعامل بشكل خاص مع سيارات الأجرة ونقل الركاب، وتهدف إلى ضمان امتثالها لقوانين المرور، ومن أهمها عدم تجاوز خمس سنوات منذ شراءها للحصول على ترخيص سريع وآمن لنقل الركاب.