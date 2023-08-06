«مزاج المواطنين» أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 7 اغسطس 2023

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم، تم ارتفاع سعر السجائر وذلك خلال الفترة الماضية حيث ان كل مرة تزداد ما لا يقل عن 3 جنيهات للعلبة ولمن صرحت الشركة انه ليست مسئولة عن ذلك الزيادة وانها من قبل التجار ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار السجائر.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان ان كل ما تم نشره حول زيادة أسعار السجائر وهي مجرد اشاعات ومعلومات غير صحيحة حيث أنه لم يتم زيادة أسعار السجائر خلال الفترة الحالية وانها ما زالت كما هي بالسعر القديم.

أسعار السجائر في مصر

سعر علبة بوكس 10 15 جنيها

اما عن سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها

فقد وصل سعر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها

وصل سعر علبه ميريت بأنوعها 59 جنيها

كما انه قد وصل سعر مارلبورو رد 54 جنيها

فقد وصل سعر مارلبورو جولد 54 جنيها

اما عن سعر علبة سجائر مارلبورو كرافت 44 جنيها.

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سعر علبة السجائر

ارتفعت أسعار السجائر في المحلات خلال الفترة الحالية فقد وصل السعر للضعف حيث وصل إل إم 65 جنيهًا كما انه يتم بيع سجائر كليوباترا بوكس إلى 53 جنيهًا.

اما عن أسعار المالبورو والميريت 75 جنيهًا ولم يتم تواجدها بكثرة ووصل سعر تارجت وسليكت إلى 54 جنيهً ويتم بيع سعر السجارة البوكس الفرط إلى 3.5 جنيه للسيجارة الواحدة فقد تم عمل احصائية للمدخيين والذي وصلوا إلى 18 مليون شخص وان نسبة المدخنين من الذكور هي 33.8% وانه يوجد بعض من المدخنين من الإناث فقط 0.3%.