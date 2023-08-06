وقت الفوضى أنتهي خلاص .. عاجل وقف البناء 6 شهور+ غرامة مالية مدوية في حالة المخالفة وفقاً لي.. قانون البناء الجديد

قانون البناء الجديد، في القانون الجديد للبناء ، يتم تعليق ومنع إصدار تراخيص البناء للمقاولين في عدة حالات التي سنوضحها في المقال التالي ، ومدة التعليق تختلف بين ستة أشهر وعامين حسب الحالة ، طالما أن مدة التعليق أو منع إصدار التصريح لا تتجاوز عامين في أي حالة ، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ، نقدم لكم التقرير التالي، فتابعونا.

قانون البناء الجديد

قانون البناء الجديد، يضع القانون الجديد للبناء قيوداً على حالات معينة حيث يتم منع إصدار ترخيص للبناء فيها. فيما يلي، سنلخص تلك الحالات.

في حالة تنفيذ مشروع وطني حيوي هام يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة للوطن والمواطنين، يتم منع منح تصريحات البناء، وتضطلع الدولة خلال تلك الفترة بدور مهم في مراعاة النمو الحضاري والتخطيط العمراني، والحفاظ على التوازن وحماية المشاهد الطبيعية.

يتم إعتماد القرار بوقف التصريح الخاص بالبناء بناءً على تقرير المحافظ المعني بهذا المكان المخصص للبناء، وستكون فترة الوقف ستة أشهر قابلة للزيادة في حالة تجاوزت الفترة الزمنية لإنشاء المشروع المدة المحددة بالتوقف، وطالما أنه لا يتجاوز مدة الوقف سنتين.

عقوبات المخالفات

عقوبة تسهيل المخالفات تتمثل في فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه، ومن الممكن أيضًا أن يتم حكم بالحبس، نحو 6 أشهر متتالية.

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