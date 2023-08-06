قرار وزاري يعلنها بالبلدي كده .. لو عملت المخالفات دي في العداد هيتم .. فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء .. طبقًا لقرارات الوزارة “خد بالك”

فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء، يقوم العديد من المواطنين المصريين بالقيام بالعديد من الممارسات غير القانونية والأخطاء فيما يتعلق باستخدام الكهرباء وعداد الكهرباء، يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى تعريض المرتكبين للمسائلة القانونية، مما يتسبب في فرض غرامات مرتفعة أو السجن عليهم، في الفقرات التالية، سنوضح جميع هذه المخالفات ، حتى نوعِّي الشعب المصري بخطورة هذه الأمور وعدم القيام بها مرة أخرى. تتابعونا.

حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء

من بين القضايا الرئيسية المتعلقة بعدادات الكهرباء هي قضايا تفكيك العقد وإزالة العداد، ومن الحالات الملفتة التي تسمح لشركة الكهرباء بتفكيك العقد مع العميل وإزالة العداد هو تجاوز العميل للحد المتفق عليه من استهلاك الكهرباء دون إخطار شركة الكهرباء، بالإضافة إلى حالات أخرى نذكر بعضها فيما يلي:

قام المستهلك بإزالة العنوان المتفق عليه لتوصيل التيار الكهربائي.

منع المستهلك أن يتمتع موظفو الشركة بالقدرة على قراءة العداد أو القيام بالمراقبة والصيانة والتفتيش.

على المستهلك أن يُبلغ الشركة إذا كان يرغب في إنهاء العقد لكي تتخذ الإجراءات اللازمة.

قد يواجه المستهلك مشاكل إذا قام بتأجيل سداد قيمة الفاتورة المستحقة عليه لأكثر من ثلاثين يومًا.

يتعهد المشتري بإصلاح أي خطأ يحدث نتيجة استخدامه الخاطئ للأحمال الخاصة به، والتي قد تسبب ضررًا له أو للآخرين من المشترين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

هناك عدة إجراءات يجب اتباعها للاستفسار عن فاتورة الكهرباء وتتمثل في ما يلي: