epedu.gov.iq ..رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 موقع وزارة التربية العراقية و نتائجنا

إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق الدور الاول 2023 ، يعد البحث عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول من بين أهم وأشهر الكلمات المبحوث عنها حاليًا ، وتحديدا بعد اعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق رسميا للقسم المهني ، ويعد عدد طلاب السادس الاعدادي في العراق مايقرب من 450,000 طالب وطالبة في جميع المحافظات العراقية ، ومن خلال المقال التالي في البديل نيوز نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق ورابط موقع نتائجنا

اعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق

بعد رفع نتائج السادس الاعدادي المهني من قبل وزارة التربية العراقية ، خلال الايام الماضية ، حتى الآن، لم يتم تحديد توقيت رسمي لرفع النتائج الخاصة بالعلمي والادبي الاحيائي على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على فيسبوك وتويتر ، و أصدرت الوزارة بيانًا يؤكد فيه أن النتائج ستعلن قريبًا وأن جميع عمليات التصحيح قد انتهت، وأن الوزارة تستعد حاليًا لتوقيع واعتماد النتائج قبل نشرها على الموقع الرسمي المحدث لوزارة التربية ، ونوفر لكم في السطور التالية رابط لموقع “نتائجنا”، وهو الموقع المعتمد والمرتبط بوزارة التربية، والذي يمكن استخدامه لاستخراج النتائج لجميع الشعب العلمية بما في ذلك الشعب الأحيائي و التطبيقي والشعب الأدبي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

يمكنك متابعة الخطوات التالية للوصول إلى نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2023 على موقع وزارة التربية العراقية: 1. قم بفتح متصفح الويب وانتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية على الرابط التالي: epedu.gov.iq.

2. ستظهر لك صفحة الرئيسية، حيث يجب أن تجد رمز التحقق المرئي أمامك. قم بإدخال رمز التحقق في الحقل المخصص. 3

. ابحث عن كلمة “الخدمات الإلكترونية” وانقر عليها.

4. ستظهر لك العديد من الخدمات الإلكترونية، قم باختيار “نتائج الطلاب”.

5. ستظهر لك صفحة للاختيار من بينها، اختر “نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول”.

6. قم بإدخال البيانات المطلوبة من الطالب ، مثل الاسم واسم المحافظة والرقم الامتحاني.

7. بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “بحث” أو “عرض النتيجة”.

سيتم عرض نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2023 بناءً على المعلومات التي قمت بإدخالها.