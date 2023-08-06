“ننشر مؤشرات القبول في كليات القمة”… تنسيق كليات علمي علوم 2023 “طب، صيدلة، طب اسنان” المرحلة الاولى

تنسيق كليات علمي علوم 2023، يتزايد البحث من قبل الطلاب حول تنسيق كليات علمي علوم 2023 بالتزامن مع بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الاولى بداية من صباح أمس السبت عبر موقع التنسيق الالكتروني، حيث سيستمر تسجيل الرغبات في تلك المرحلة حتى الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء القادم، لتستقبل تلك 19 ألف طالب تمكنوا من الحصول على الحد الادنى، واليكم مؤشرات القبول في كليات علمي علوم 2023، فتابعونا.

تنسيق كليات علمي علوم 2023

ويبحث قطاع عريض من الطلاب حول تنسيق كليات علمي علوم 2023 عبر محرك البحث “جوجل” ليتعرفوا على الكلية التي تتناسب مع مجموعهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وخلال السطور القادمة ستوفر لكم أسرة “البديل” تنسيق كليات القمة لشعبة علمي علوم “طب، صيدلة، طب اسنان” بناء على تنسيق العام الماضي، علما بأنه بعد انتهاء المرحلة الأولى، يتم إعلان تنسيق الكليات لهذا العام.

تنسيق كليات الطب 2023

كلية طب جامعة المنصورة مجموع 387 درجة أي بنسبة مئوية 94.3%

كلية طب جامعة دمياط مجموع 386 درجة أي بنسبة مئوية 94.1%

كلية طب جامعة سوهاج من مجموع 386 درجة أي بنسبة مئوية 94.1%

كلية طب جامعة الزقازيق من مجموع 385 درجة أي بنسبة مئوية 93.9%

كلية طب جامعة طنطا من مجموع 383 درجة أي بنسبة مئوية 93.4%

كلية طب جامعة كفر الشيخ من مجموع 383 درجة أي بنسبة مئوية 93.4%

كلية طب جامعة الإسكندرية من مجموع 382 درجة أي بنسبة مئوية 93.1%

كلية طب جامعة القاهرة من مجموع 381 درجة أي بنسبة مئوية 92.9%

كلية طب جامعة عين شمس من مجموع 380 درجة أي بنسبة مئوية 92.6%

كلية طب جامعة أسيوط من مجموع 381 درجة أي بنسبة مئوية 92.9%

كلية طب جامعة بورسعيد من مجموع 381 درجة أي بنسبة مئوية 92.9%

كلية طب جامعة الأقصر من مجموع 397 درجة أي بنسبة 92.4%

كلية طب جامعة بنها من مجموع 397 درجة أي بنسبة 92.4%

كلية طب جامعة المنيا من مجموع 378 درجة أي بنسبة 92.1%

كلية طب جامعة حلوان من مجموع 378 درجة أي بنسبة 92.1%

كلية طب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية من مجموع 378 درجة أي بنسبة 92.1%

كلية طب جامعة السويس من مجموع 377 درجة أي بنسبة 91.9%

طب جامعة الفيوم من مجموع 377 درجة أي بنسبة 91.9%

كلية طب جامعة العريش من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

تنسيق كليات طب الاسنان 2023

كلية طب أسنان جامعة المنصورة من مجموع 382 درجة أي بنسبة مئوية 93.1%.

طب اسنان جامعة جنوب الوادي من مجموع 382 درجة أي بنسبة مئوية 93.1%.

كلية طب أسنان جامعة الزقازيق من مجموع 378 درجة أي بنسبة 92.1%

كلية طب أسنان جامعة المنوفية من مجموع 377 درجة أي بنسبة 91.9%

كلية طب اسنان جامعة كفر الشيخ من مجموع 377 درجة أي بنسبة 91.9%

كلية طب أسنان جامعة العريش من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

كلية طب أسنان جامعة الاسكندرية من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

كلية طب أسنان جامعة القاهرة من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

كلية طب أسنان جامعة أسيوط من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

كلية طب أسنان جامعة طنطا من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

كلية طب أسنان جامعة عين شمس من مجموع 376 درجة أي بنسبة 91.7%

كلية طب أسنان جامعة السويس من مجموع 375 درجة أي بنسبة 91.4%.

تنسيق كلية الصيدلة 2023