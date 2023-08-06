أخبار التعليم

“ادبي وجبت 50%؟؟”.. تعالى اعرف الكليات المناسبة لك في الجامعات الحكومية!!

كليات تقبل من 50% ادبي

مالك سيفمنذ 31 دقيقة
0
كليات تقبل من 50% ادبي
كليات تقبل من 50% ادبي

بعد الاعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الاولى 2023 لكلا شعبتين الثانوية العامة “علمي وادبي”، تزايد البحث حول كليات تقبل من 50% ادبي بعدما تقاربت شرائح  ونسب القبول بكليات المرحلة الاولى مع الأعوام الماضية، حيث توجد عدد من الكليات والمعاهد الحكومية التي يمكن لطلاب الشعبة الادبية ممن حصلوا على 50% من الالتحاق بها مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، وسنعرف عليها خلال السطور القادمة.

كليات تقبل من 50% ادبي

وهناك عدة كليات تقبل من 50% ادبي في كافة الجامعات الحكومية في عدد كبير من المحافظات، وهي كما يلي:

  • تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.
  • تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.
  • تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.
  • تربية «طفولة» العريش.
  • تربية «طفولة» أسوان.
  • تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
  • تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  • تربية رياضية بنات الزقازيق.
  • تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
  • تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
  • تربية رياضية بنات سوهاج.
  • تربية رياضية بنات طنطا.
  • تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
  • تربية رياضية بنات كفر الشيخ.
  • تربية رياضية بنات مدينة السادات.
  • تربية رياضية بنين الزقازيق.
  • تربية نوعية فنية طنطا
  • تربية نوعية فنية عين شمس.
  • تربية نوعية فنية كفر الشيخ.
  • تربية نوعية فنية مطروح.
  • تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
  • تربية نوعية موسيقية الزقازيق.
  • تربية نوعية موسيقية القاهرة.
  • تربية نوعية موسيقية المنصورة.
  • تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
  • تربية نوعية موسيقية سوهاج.
  • تربية نوعية موسيقية طنطا.
  • تربية نوعية موسيقية عين شمس.
  • تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.
  • تربية نوعية موسيقية مطروح.

معاهد قبل من 50% ادبي

  • معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا ادرة اعمال
  • معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.
  • معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة ادارة – محاسبة – تجارة خارجية
  • معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه.
  • معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية شعبة نظم معلومات بطموه.
  • معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.
  • معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية شعبة ادارة اعمال.
  • معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية شعبة محاسبة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
مالك سيفمنذ 31 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى