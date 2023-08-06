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“ادبي وجبت 50%؟؟”.. تعالى اعرف الكليات المناسبة لك في الجامعات الحكومية!!
كليات تقبل من 50% ادبي
بعد الاعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الاولى 2023 لكلا شعبتين الثانوية العامة “علمي وادبي”، تزايد البحث حول كليات تقبل من 50% ادبي بعدما تقاربت شرائح ونسب القبول بكليات المرحلة الاولى مع الأعوام الماضية، حيث توجد عدد من الكليات والمعاهد الحكومية التي يمكن لطلاب الشعبة الادبية ممن حصلوا على 50% من الالتحاق بها مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، وسنعرف عليها خلال السطور القادمة.
كليات تقبل من 50% ادبي
وهناك عدة كليات تقبل من 50% ادبي في كافة الجامعات الحكومية في عدد كبير من المحافظات، وهي كما يلي:
- تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.
- تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.
- تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.
- تربية «طفولة» العريش.
- تربية «طفولة» أسوان.
- تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
- تربية رياضية بنات الإسكندرية.
- تربية رياضية بنات الزقازيق.
- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
- تربية رياضية بنات سوهاج.
- تربية رياضية بنات طنطا.
- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.
- تربية رياضية بنات مدينة السادات.
- تربية رياضية بنين الزقازيق.
- تربية نوعية فنية طنطا
- تربية نوعية فنية عين شمس.
- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.
- تربية نوعية فنية مطروح.
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.
- تربية نوعية موسيقية القاهرة.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
- تربية نوعية موسيقية سوهاج.
- تربية نوعية موسيقية طنطا.
- تربية نوعية موسيقية عين شمس.
- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.
- تربية نوعية موسيقية مطروح.
معاهد قبل من 50% ادبي
- معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا ادرة اعمال
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة ادارة – محاسبة – تجارة خارجية
- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه.
- معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية شعبة نظم معلومات بطموه.
- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.
- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية شعبة ادارة اعمال.
- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية شعبة محاسبة.