“ادبي وجبت 50%؟؟”.. تعالى اعرف الكليات المناسبة لك في الجامعات الحكومية!!

بعد الاعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الاولى 2023 لكلا شعبتين الثانوية العامة “علمي وادبي”، تزايد البحث حول كليات تقبل من 50% ادبي بعدما تقاربت شرائح ونسب القبول بكليات المرحلة الاولى مع الأعوام الماضية، حيث توجد عدد من الكليات والمعاهد الحكومية التي يمكن لطلاب الشعبة الادبية ممن حصلوا على 50% من الالتحاق بها مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، وسنعرف عليها خلال السطور القادمة.

كليات تقبل من 50% ادبي

وهناك عدة كليات تقبل من 50% ادبي في كافة الجامعات الحكومية في عدد كبير من المحافظات، وهي كما يلي:

تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.

تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.

تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.

تربية «طفولة» العريش.

تربية «طفولة» أسوان.

تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنات طنطا.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية طنطا.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

تربية نوعية موسيقية مطروح.

معاهد قبل من 50% ادبي