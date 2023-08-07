pdf الان ظهرت نتائج السادس الاعدادي دور اول 2023 العراق موقع ملازمنا ووزارة التربية العراقية “الأحيائي- الأدبي”

تستعد وزارة التربية العراقية للإعلان عن نتائج السادس الإعدادي 2023، حيث يجري حاليًا انتهاء عمليات تصحيح وتدقيق الأوراق الامتحانية من قبل لجان التصحيح. أعلنت الوزارة أنه سيتم نشر نتائج الامتحانات لطلاب السادس بشكل مركزي، وذلك لجميع مديريات التربية في المحافظات العراقية، وعلى سبيل المثال، ستقوم مديريات التربية في محافظة بغداد بنشر نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في وقت واحد. حسب ما يشير إليه بعض المسؤولين داخل وزارة التربية العراقية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في بداية شهر أغسطس، خلال الأيام العشر الأولى منه.

نتيجة الصف السادس الاعدادي فى العراق ترم اول.

نتائج امتحان السادس الإعدادي،و يُرجع ذلك إلى التأخير في عمليات تدقيق الأوراق الامتحانية. حاليًا، اللجان التصحيحية تعمل على إكمال عمليات التصحيح والتدقيق، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث تؤثر هذه النتائج على مستقبل الطلاب الجامعي. وزارة التربية تهتم بتقديم النتائج بشكل مركزي، وتسعى لتقليل معدلات الرسوب وضمان دقة عمليات التصحيح، مع الحفاظ على جهود الطلاب. وزارة التربية العراقية لم تعلن بعد موعدًا رسميًا لإصدار،و يُرجع ذلك إلى التأخير في عمليات تدقيق الأوراق الامتحانية. حاليًا، اللجان التصحيحية تعمل على إكمال عمليات التصحيح والتدقيق، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث تؤثر هذه النتائج على مستقبل الطلاب الجامعي. وزارة التربية تهتم بتقديم النتائج بشكل مركزي، وتسعى لتقليل معدلات الرسوب وضمان دقة عمليات التصحيح، مع الحفاظ على جهود الطلاب.

رابط نتيجه الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023.