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pdf الان ظهرت نتائج السادس الاعدادي دور اول 2023 العراق موقع ملازمنا ووزارة التربية العراقية “الأحيائي- الأدبي”
تستعد وزارة التربية العراقية للإعلان عن نتائج السادس الإعدادي 2023، حيث يجري حاليًا انتهاء عمليات تصحيح وتدقيق الأوراق الامتحانية من قبل لجان التصحيح. أعلنت الوزارة أنه سيتم نشر نتائج الامتحانات لطلاب السادس بشكل مركزي، وذلك لجميع مديريات التربية في المحافظات العراقية، وعلى سبيل المثال، ستقوم مديريات التربية في محافظة بغداد بنشر نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في وقت واحد. حسب ما يشير إليه بعض المسؤولين داخل وزارة التربية العراقية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في بداية شهر أغسطس، خلال الأيام العشر الأولى منه.
نتيجة الصف السادس الاعدادي فى العراق ترم اول.
وزارة التربية العراقية لم تعلن بعد موعدًا رسميًا لإصدار نتائج امتحان السادس الإعدادي،و يُرجع ذلك إلى التأخير في عمليات تدقيق الأوراق الامتحانية. حاليًا، اللجان التصحيحية تعمل على إكمال عمليات التصحيح والتدقيق، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث تؤثر هذه النتائج على مستقبل الطلاب الجامعي. وزارة التربية تهتم بتقديم النتائج بشكل مركزي، وتسعى لتقليل معدلات الرسوب وضمان دقة عمليات التصحيح، مع الحفاظ على جهود الطلاب.
رابط نتيجه الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023.
يمكنك الوصول إلى نتائج امتحان السادس الإعدادي من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الرابط التالي: epedu.gov.iq. عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية، ستحتاج إلى إدخال رمز التحقق المرئي المعروض، بعد ذلك، اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة التي ستظهر، حدد خيار “نتائج الطلاب”. ستحتاج بعدها إلى تحديد “نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول”،قم بإدخال البيانات المطلوبة للطالب، مثل الاسم واسم المحافظة والرقم الامتحاني. ثم اضغط على زر “بحث” أو “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة المطلوبة.