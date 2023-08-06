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تردد قناة mbc 3 الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل البرامج ومسلسلات الكرتون
تردد قناة mbc 3 الجديد الكثير من الأهل والأطفال يبحثون عن هذه القناة حتى يستمتع بها الأطفال خلال المشاهدة، حيث تهتم هذه القناة بعرض مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية لدى الأطفال وتقدم أيضًا الكرتون المميز الذي يفيد الأطفال، يمكنك تنزيلها على العديد من الترددات مثل نايل سات وعرب سات.
تردد قناة mbc 3 الجديد
يمكنك إتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من تنزل تردد قناة mbc 3 الجديد منها كالآتي:
تردد القناة على نايل سات
- اسم القناة: mbc 3.
- التردد: 11938.
- تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- الاستقطاب: عمودي.
تردد القناة على عرب سات
- اسم القناة: mbc 3.
- التردد: 12399.
- تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- الاستقطاب: عمودي.
- الجودة: HD.
برامج mbc 3
بعد أن تعرفت على تردد قناة mbc 3 الجديد يجب الإشارة إلى أهم البرامج الرائعة والمميزة التي تعرضها هذه القناة، حتى تجذب الأطفال ويتعلمون من خلالها ومن برامجها ومسلسلاتها ما يلي:
- إيش طابخين يا دانية.
- تسالي أحلى عالم.
- خطوات ناعمة.
- سوكر أكاديمي.
- عيش سفاري.
- أسماك الفقاعات.
- أبطال كرة السلة.
- دوريات المخالب.
- سبايدر مان الأقوى.
خطوات تنزيل قناة mbc 3
اتبع هذه الخطوات حتى تتمكن من تنزيل هذه القناة بكل سهولة:
- قم بفتح قائمة الإعدادات.
- ثم اضغط على البحث يدوي.
- قم بكتابة كل من القمر الصناعي والتردد ومعامل تصحيح الخطأ واسم القناة وهكذا حتى تصل إلى إكمال البيانات.
- وعندما تقوم بملأ الفراغات قم بالضغط على كلمة بحث ستجد القناة أمامك وهكذا تكون على قائمة القنوات لديك.
- اضغط على كلمة حفظ حتى تتمكن من هذه القناة في القائمة لديك وتمتع بمشاهدتها الهائلة.