إستقبل الآن تردد قناة AD SPORT أبو ظبي الرياضية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، أن ن تردد قناة AD SPORT نجد أن البحث عنه يكون مستمر بطريقة كبير وذلك يرجع إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية تعالى واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي يتابعها الملايين عبر الوطن العربي وتقدم بالطبع هذه القناة العديد من البرامج والمباريات الرياضية المميزة ولذلك أنه يوجد عدد كبير من عشاق كرة القدم يلحقون عن تردد القناة من أجل متابعة افضل واحدث المباريات وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا افضل واحدث تردد القناة

اضبط الآن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2023

أن قناة أبو ظبي الرياضية تقدم العديد من الليبراليين الرياضية المميزة في مجال كرة القدم مثل الدوري الاسباني والمصري وكذلك الدوري الانجليزي والدوري الايطالي و الاسباني ويتم بالطبع تغير التردد الخاص بالقناة نت حين الى آخر وذلك لأن الإشارة قد تكون ضعيفة في بعض الأوقات ولكن مع التردد الجديد فإن الإشارة سوف تموت قوية جدا بحيث يمكنك من خلالها متابعة القناة بكل وضوح.

تردد قناة AD SPORT

حيث أنك سوف تتابع القناة من خلال ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على تردد القناة لكل وضوح ويتم هذا من خلال التردد التالي:

التردد على نايل سات هو 12091.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚

معدل الترميز هو 27500

معامل الاستقطاب هو عمودي

تردد قناة أبو ظبي على هوت بيرد

التردد هو 11474

معامل الاستقطاب هو أفقي

معدل الترميز هو 3000

معامل تصحيح الخطأ هو ¾

تابع قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات

التردد هو 11938

معامل تصحيح الخطأ هو 8/9

معدل الترميز هو 3000

معامل الاستقطاب هو أفقي

الجودة اس دي.