إستقبل الآن تردد قناة AD SPORT أبو ظبي الرياضية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات
إستقبل الآن تردد قناة AD SPORT أبو ظبي الرياضية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، أن ن تردد قناة AD SPORT نجد أن البحث عنه يكون مستمر بطريقة كبير وذلك يرجع إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية تعالى واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي يتابعها الملايين عبر الوطن العربي وتقدم بالطبع هذه القناة العديد من البرامج والمباريات الرياضية المميزة ولذلك أنه يوجد عدد كبير من عشاق كرة القدم يلحقون عن تردد القناة من أجل متابعة افضل واحدث المباريات وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا افضل واحدث تردد القناة
اضبط الآن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2023
أن قناة أبو ظبي الرياضية تقدم العديد من الليبراليين الرياضية المميزة في مجال كرة القدم مثل الدوري الاسباني والمصري وكذلك الدوري الانجليزي والدوري الايطالي و الاسباني ويتم بالطبع تغير التردد الخاص بالقناة نت حين الى آخر وذلك لأن الإشارة قد تكون ضعيفة في بعض الأوقات ولكن مع التردد الجديد فإن الإشارة سوف تموت قوية جدا بحيث يمكنك من خلالها متابعة القناة بكل وضوح.
تردد قناة AD SPORT
حيث أنك سوف تتابع القناة من خلال ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على تردد القناة لكل وضوح ويتم هذا من خلال التردد التالي:
التردد على نايل سات هو 12091.
معامل تصحيح الخطأ هو ⅚
معدل الترميز هو 27500
معامل الاستقطاب هو عمودي
تردد قناة أبو ظبي على هوت بيرد
التردد هو 11474
معامل الاستقطاب هو أفقي
معدل الترميز هو 3000
معامل تصحيح الخطأ هو ¾
تابع قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي ياه سات
التردد هو 11938
معامل تصحيح الخطأ هو 8/9
معدل الترميز هو 3000
معامل الاستقطاب هو أفقي
الجودة اس دي.