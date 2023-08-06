“إستقبل الآن ” تردد قناة طيور الجنة للاطفال الجديد على النايل سات وعرب سات واستمتع باحدث اناشيد واغاني الاطفال

اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد وطيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتستطيع عبر القناة أن تتابع البرامج كارتون الاطفال وايضا افضل الاناشيد والاغاني المميزة والتي يتابعها عدد كبير من الأطفال حول العالم وايضا حول الوطن العربي ويمكن للأطفال متابعة طيور الجنة بشكل يومي على مدار ٢٤ ساعة لان بث القناة مستمر طوال أيام الأسبوع وايضا على مدار الساعة.

أضبط تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أن قناة طيور الجنة الجديدة تعتبر واحدة من أفضل وأحدث قنوات الاطفال في الوقت الحالي حيث أن القناة تقوم بعرض العديد من الاغاني والاناشيد التي حددت حث الأطفال والصغار على الأخلاق الحميدة وايضا تقدم محتوي تعليمي جيد جدا للأطفال يساعدهم في تعلم الحروف سواء العربية أو الأجنبية وتستطيع من خلال ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على تردد القناة أن تتابع افضل واحدث برامج الاطفال وافلام الكرتون المميزة التي يتم من خلالها متابعة القناة والجدير بالذكر أن مؤسس قناة طيور الجنة هو المطرب ومؤلف الاناشيد خالد مقداد وهي في الأصل قناة أردنية.

استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة

يجب أن يتم ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على تردد قناة طيور الجنة الجديد وذلك عبر كتابة التردد التالي:

تردد القناة 11258.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅚.

معدل ترميز القناة 27500.

الاستقطاب أفقي.

وبذلك نكون قد وضحنا لكن طريقة ضبط جهاز الارسال الخاص بك على تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.