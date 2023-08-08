رابط نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا العراق results.mlazemna.com

يكثر البحث عن نتائج السادس بالعراق حيث تعمل وزارة التربية العراقية عن الاستعداد التام للاعلان عن نتائج الامتحانات في كافة المحافظات خلال ايام ويتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الإعدادي العراق 2023.

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول العراق

تم بداية الامتحانات في جميع المحافظات العراقية يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 وقد تم الانتهاء منها يوم 17 يوليو 2023 كما انه تم الاعلان من الوزارة عن تشكيل لجان متابعة للتعرف على مجى سير الامتحانات في كافة اللجان الامتحانية في جميع المحافظات العراقية، ولضمان الدقة واتباع كافة الاجرءات وعدم وجود حالات غش ولا حالات تسرب.

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رابط نتائج السادس الاعدادي results.mlazemna.com

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الطلاب الدور الأول خلال ايام حيث ان الوزارة لم تحدد حتى الآن موعد رسمي لإعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023، ويمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول على موقع نتائجنا.

ثم يتم اختيار نتائج الصف السادس الإعدادي.

اختيار نتائج الدور الأول 2023.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على كلمة تنزيل الواضحة أمام المحافظة.

ثم اختر تنزيل النتائج.

فقد جاءت الوزارة باعلان منشور والذي ينص انه اي الأحبار المتداولة حول موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي مجرد شائعات وان الوزارة لم تقم بتحديد موعد حتى الان.

وكشفت وزارة التربية العراقية بالايام الماضية ان عملية التصحيح تتم بالوقت الحالي ولم تنتهي ولم تعلن الوزارة عن ميعاد ميعن لإعتماد النتائج ومفترض ان يتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي بجميع انحاء المدن بالعراق واكد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد ان التدقيق في مرحلة الاخيرة وسوف تعتمد النتيجة بالفترة القادمة.