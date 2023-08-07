رابط نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا ٢٠٢٣ وزارة التربية moed.gov.sy

يمكننا التعرف على نتائج اعتراضات البكالوريا في سوريا 2023 من خلال موقع وزارة التربية وذلك بعد ان يتم الانتهاء من عملية إعادة تصحيح الأوراق المعترض عليها ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا.

رابط نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا

صرحت وزارة التربية السورية عن انه يمكننا التعرف على نتائج الاعتراض على البكالوريا في كافة الفروع منها (أدبي، علمي، صناعي، شرعي) من خلال موقع الوزارة الرسمي بعد ان يتم اغلاق باب الاعتراض والقيام بالتاكد من الدرجات من قبل افضل الاساتذة.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات البكالوريا في سوريا 2023

يمكننا الاستعلام عن نتائج اعتراضات البكالوريا في سوريا 2023 الدورة الأولى من خلال ان يتم القيام بالاتي.

الدخول على موقع وزارة التربية السوريةmoed.gov.sy

انقر على تبويب النتائج الامتحانية.

ثم يتم اختيار الفرع الدراسي.

كتابة الاسم / رقم الاكتتاب.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة.

انقر على ابدأ البحث.

ستظهر نتيجة الطالب.

ابحث عن المادة التي تم الاعتراض عليها.

ستظهر العلامة الجديدة والتي يتم التاكد منها.

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نتائج اعتراضات البكالوريا في سوريا 2023

أتاحث الوزارة إمكانية الإطلاع على نتيجة الاعتراض إلكترونيًا دون انن يتم الذهاب للمدرسة وانه تم فتح باب الاعتراض على نتائج البكالوريا 2023 في 17 يوليو وذلك بعد ان تم اعلان نتائج البكالوريا عبر موقع وزارة التربية وانه تم تقديم طلب اعتراض والذي استمرار لمدة أسبوع واحد من تاريخ صدور النتائج التي تم الاعلان عنها في منتصف الشهر الماضي.